Izvršni odbor Uefe v Ljubljani je pred vrati: pripravljen je program 'Nogomet v šolah'

Izvršni odbor je že zasedala v Ljubljani, in sicer v času predsedovanja Lennarta Johannasona(ta je umrl junija letos), ko je NZS vodil še Rudi Zavrl. Tekom septembrskega zasedanja bodo začeli s projektom nogometa v šolah. Uefa si bo prizadevala, da bo nogomet še bolj vklopila v šolski sistem, na Trgu Republike bo tako organizirala t.i. 'Nogometni festival'. S tem se bo 24. septembra uradno začel projekt Uefinega programa nogometa v šolah. Dogodka se bodo udeležili tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin ter številni Uefini ambasadorji, kot so Luis Figo, Nadine Kessler, Florent Malouda in Milenko Ačimović. Vsi ti se bodo na igrišču pridružili otrokom pri tekmah 5 na 5.

Šest šol iz petih držav se bo udeležilo dogodka. Slovenija, ki bo v vlogi organizatorja, bo imela dva predstavnika, Avstrijci, Hrvati, Madžari in Italijani pa bodo prispevali po enega. Dogodek ne bo promoviral le nogometa, temveč tudi vrednot, ki sodijo v življenje in učilnico. To so spoštovanje, ekipno delo, vključevanje in prijateljstvo. Sodelovali ne bodo le otroci, temveč tudi učitelji.

"Ideja novega Uefinega programa sicer temelji na tem, da bi nogomet postal dostopen vsakomur, brez izjem. Šole predstavljajo idealno okolje za vse otroke, da izvejo več o nogometu ne glede na njihove sposobnosti, spol, etičnost in vero," so zapisali pri Uefi. Ta je sicer že leta 2017 sprožila pilotni projekt nogometa v šolah, ki je vključeval Albanijo, Azerbajdžan, Gruzijo, Severno Makedonijo, Severno Irsko in Gruzijo. Glede na uspešen projekt se je Uefin izvršni odbor odločil, da projekt integrira v vse članice za obdobje od 2020 do 2024. Vseh 55 članic bo imelo priložnost, da se prijavi za 50.000 evrov na leto za projekte, ki so povezani s šolo.