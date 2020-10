Izžrebali tudi skupine Lige Evropa, nagrada Lukakuju

Rapid Dunaj Dejana Petrovića bo igral v skupini B z Arsenalom, Moldejem in Dundalkom. AEK Atene Žige Lacijabo v skupini G z Brago, Leicester Cityjem in Zorjo Lugansk. Rijeka Adama Gnezde Čerina in trenerja Simona Rožmanabo v skupini F z Napolijem, Realom Sociedadom in Alkmaarjem. Hoffenheim Domna Grila pa bo igral v skupini L skupaj z Gentom, Crveno zvezdo in Slovanom Liberecom.

Skupinski del se bo začel 22. oktobra, končal pa 10. decembra. Šestnajstina finala bo 18. in 25. februarja, osmina finala 11. in 18. marca, četrtfinale 8. in 15. aprila, polfinale 29. aprila in 6. maja, finale pa bo 26. maja v Gdansku.

Obenem so izbrali najboljšega igralca tekmovanja v minuli sezoni, to je postal soigralec Samirja Handanovića pri milanskem Interju Romelu Lukaku. Inter je sicer izgubil finale proti Sevilli. Preostala kandidata sta bila Ever Banega (Sevilla) in Bruno Fernandes (Manchester United).