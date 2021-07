Jadon Sancho: "Sovraštvo ne bo nikoli zmagalo!"

Jadon Sancho je objavil pismo, v katerem je želel deliti svoje misli in občutke po koncu evropskega prvenstva. Mladi igralec angleške reprezentance je želel poudariti pomembnost igranja za svojo državo. Poleg tega je obsodil rasistične napade, ki jih je utrpel tako sam kot tudi dva njegova soigralca. 21-letni Jadon Sancho, 23-letni Marcus Rashford in 19-letni Bukayo Saka so v finalu evra 2020 proti Italiji zgrešili enajstmetrovke za Anglijo. Zaradi neuspeha na igrišču je bila trojica izpostavljena rasističnim zlorabam na družbenih omrežjih. Sancho je dejal: "Na žalost to ni nič novega, saj moramo kot družba biti boljši in te ljudi naučiti odgovornosti! Sovraštvo ne bo nikoli zmagalo. Vsem mladim, ki so bili deležni podobnih zlorab, sporočam: dvignite glavo in še naprej lovite sanje. Ponosen sem na to moštvo v Angliji in na to, kako smo uspeli združiti naš narod, po vsem tem, kar smo doživljali v zadnjih težkih 18 mesecih. Kolikor smo si želeli zmagati na turnirju, bomo to izkušnjo gradili in se učili naprej," je zapisal.