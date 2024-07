Jaka Bijol uvrščen v idealni enajsterici Eura

Ob zaključku evropskega prvenstva v Nemčiji se že začenja klubska sezona, poletni prestopni rok pa je odprt. Jaka Bijol je, kot tudi drugi slovenski nogometaši, na Euru naredil izjemen vtis in za njegove branilske usluge se naj bi borili milanski Inter, Nothingham Forest, Aston Villa, Stuttgart, Atalanta in Bologna.

Portal Whoscored.com je prav tako vključil Jako Bijola v svojo najboljšo ekipo celotnega prvenstva: "Jaka Bijol si zasluži mesto v naši izbiri. Odlično je igral proti Angliji, Portugalski, Danski in Srbiji. 25-letni branilec Udineseja je pomagal Sloveniji, da je ohranila mrežo nedotaknjeno proti Angliji in Portugalski, izvedel je 11 uspešnih posredovanj, šestkrat prestregel žogo in 38-krat počistil situacijo," je navedel portal.

Slovenec nima pomanjkanja snubcev, saj se za njegove storitve poteguje vrsta evropskih klubov. Nottingham Forest je bil prvi klub, ki je potrkal na vrata Videmčanov. Premierligašu je nato sledil bundesligaški Stuttgart ter italijanska prvokategornika Atalanta in Bologna. Inter se je pridružil omenjenim klubom v zadnjih dneh. Nerazzurri so navdušeni in Bijola vidijo kot idealno zamenjavo za Stefana de Vrija v primeru, da bi Nizozemec to poletje zapustil klub.