'Jaka je igral kot Beckenbauer, Sandi je velik delavec. To ekipa potrebuje'

OGLAS

Nicola Angeli je športni novinar že desetletja. O tem je sanjal celo svoje otroštvo v deželi, ki živi za nogomet. To najbolj slikovito prikaže njegova zgodba o dnevu pred malo več kot štirimi leti, ko je tragično umrl Kobe Bryant. Smrt enega najboljših košarkarjev vseh časov je bila glavna novica na praktično vseh športnih časnikih na svetu, v Italiji pa ravno obratno. "Na naslovnici časnika Gazzetta Dello Sport je tisti dan daleč največ mesta bilo namenjenega namigovanjem o tem, katerega napadalca bo Juventus pripeljal v svoje moštvo," nam zagotovi Angeli, ki za ta sloviti časnik spremlja predstave Udineseja, kjer kruh služita slovenska nogometaša Jaka Bijol in Sandi Lovrić. Z njim smo spregovorili o predstavah naših junakov v Vidmu. Udinese v Serie A trenutno zaseda 14. mesto, na 30 tekmah pa je kar 16-krat remiziral. Velike težave jim je povzročala tudi poškodba Bijola, ki se je v kader v začetku meseca vrnil po 15 tekmah odsotnosti. Udinese v zadnjih sezonah v Serie A načeloma zaseda mesta na sredini lestvice. Nekoč je bil Udinese valilnica vrhunskih nogometašev. Visoki zneski ob prodajah mladih in nadarjenih nogometašev pa so zdaj stvar preteklosti.

Novinar Gazzette Dello Sport Nicola Angeli FOTO: 24ur.com icon-expand

Kakšno je po vašem mnenju trenutno stanje kluba? Udinese še vedno išče dobre mlade nogometaše, ampak celotna organizacija ni več na enaki ravni, kot je bila nekoč. Predvsem, ko govorimo o prestopih nogometašev. Obdobje velikih prestopov je preteklost. Samir Handanović je pri Udineseju igral med letoma 2004 in 2012. Kakšen pečat je pustil v Vidmu? Na začetku svoje poti pri Udineseju je imel veliko težav. Lahko bi rekli, da začetniške težave. Mnogo navijačev ni verjelo, da je dober vratar. Dvomili so, da je dovolj dober za Udinese. Potem pa je postal najboljši vratar v zgodovini kluba. Samir je zagotovo bil najboljši, saj se je Udinese z njim v kadru vedno znova uvrščal na evropska tekmovanja. Možnosti za to, da tako majhen klub iz majhnega mesteca osvoji Serie A so izjemno majhne. Kljub temu pa v Udinese igrajo nadarjeni in mladi nogometaši s svetlo prihodnostjo. Med njimi je tudi Jaka Bijol. Kako njegove predstave ocenjujejo tukajšnji navijači? Mislim in upam, da bo v prihodnosti igral za klub, ki nastopa v Ligi prvakov. Ker je dober fant in zelo dober nogometaš. Mnogi so jokali po odhodu Pabla Marija (branilec, ki je bil na posoji iz Arsenala in je klub zapustil leta 2022 op. a.). Mnogi so menili, da bo klub padel v drugo ligo. Velika sposobnost Italijanov je to, da lahko napovejo tragedije. Potem je prispel Jaka. Kdo je to? Mar ni on igral na položaju vezista? To v Italiji, deželi obrambe ne bo dobro.

Nogometne heroje bomo pospremili na Euro tako, kot se spodobi in kot še niste videli. Vabljeni v družbo Gregorja Trebušaka in Sanje Modrić vsak ponedeljek zvečer po oddaji MasterChef Slovenija na POP TV in VOYO. Vsi za naše!

Je spremenil njihovo mnenje? Spomnim se srečanja proti Romi. Udinese je zmagal 4:0, Jaka pa je igral kot Franz Beckenbauer. V obrambi je bil neverjeten in vse je teklo prek njega. Tako se je začelo zelo dobro obdobje. Ko se zdaj pogovarjaš o pomembnosti slovenskih nogometašev s komerkoli na ulici, je Jaka prvi ali drugi najpomembnejši igralec v ekipi. Vsi se s tem strinjajo, saj bi moštvo brez njega bilo v velikih težavah. Sandi Lovrić je v klub prispel v istem prestopnem roku kot Bijol. V lanski sezoni ni zaigral le na eni tekmi v Serie A, letos je znova nepogrešljiv del začetne enajsterice. Sandi je zelo nadarjen in spreten z žogo. A njegova velika prednost, ko je prišel v klub, je bilo njegovo znanje italijanščine. Italijansko govori bolje od večine Italijanov. To je zelo pomembno. Poleg tega pa je tudi velik delavec. To ekipa potrebuje in zato ga navijači zelo cenijo.

Opazili smo, da je Videm zelo mirno mestece. Tudi navijači so v pogovori z nogometaši na ulici zelo spoštljivi. Je to značilno za to mesto? Je. Nogometaši lahko v miru spijejo kavo, pojejo rogljiček in se sprehodijo po mestu. Nihče se bo želel slikati z njimi. Ali pa jih prosil za avtogram. Tako pokažejo svoje spoštovanje do nogometašev. Prebivalci tu so dobro razmislili o tem zakaj bi nogometaš podpisal za ta klub. Drugi klubi imajo seveda več denarja. Drugje imajo tudi več lovorik in tukaj ne bojo osvojili naslova. Pomembno je vzdušje v mestu. Zato so skupaj ustvarili dobro vzdušje v mestu. Tako razmišljajo prebivalci Vidma.