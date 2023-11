Jakupović: Vesel sem, da je poškodba preteklost in da sem znova lahko na igrišču

Slovenski prvoligaš Maribor, ki v ligaški sezoni kaže toplo hladno formo, je pod novim strategom Antejem Šimundžo počasi začel obračati rezultatsko krivuljo. Vijoličasti so se po porazu in dveh zmagah v prvenstvu v drugem krogu slovenskega pokala znesli nad četrtoligašem Jurovskim Dolom. A bolj kot zmaga je zanje pomembna vrnitev napadalca Arnela Jakupovića, ki je prvič po poškodbi stegenske mišice odigral celotno tekmo in tudi dosegel hat-trick.

Arnel Jakupović je sezono dobro začel in na prvih dveh ligaških tekmah kar štirikrat meril v polno. Na začetku septembra pa je med dvobojem v Celju staknil poškodbo zadnje stegenske mišice, zaradi katere je bilo načrtovano, da bo počival vsaj štiri tedne. 25-letni napadalec se je nato po nekaj več kot šestih tednih vrnil na zelenico in proti Bravu vknjižil 10 minut, proti Rogaški pa je šest dni kasneje odigral še 28 minut. Pokalno srečanje proti Jurovksemu Dolu je zato zanj prišlo ob ravno pravem času, da je lahko preveril svojo kondicijo in se vrnil v strelsko formo.

"Vesel sem, da je poškodba preteklost in da sem znova lahko na igrišču. Moja naloga je, da pomagam ekipi z zadetki, tokrat sem jo dobro izpolnil. Za nami je prijetna izkušnja, ki so jo omogočili tekmeci s športno igro in navijači, kateri so na tribunah ustvarili ozračje za dodaten navdih na igrišču. Zavedamo se, da je vsaka tekma pomembna in pomeni priložnost za dokazovanje. Cilj je izpolnjen in gremo naprej, korak po korak. Z velikim motivom se usmerjam k naslednjemu treningu, nadaljnjem delu in se veselim nove priložnosti v soboto, ko bi znova rad pomagal ekipi tudi k uspešnem nadaljevanju prvenstva," je po tekmi poudaril Jakupović.

"Smisel pokalnega tekmovanja je širjenje priljubljenosti nogometa po celotni Sloveniji. Takšna tekma pomeni le dodatno potrditev in tokrat velja dvojna zahvala. Gostom na korektni, športni igri. In navijačem, ki so poskrbeli za čudovito ozračje na tribunah. Vemo, da imamo ogromno navijačev na različnih koncih, tudi v širši okolici ljudje navijajo za Maribor. Kulisa je bila res odlična, z naše strani pa smo spoštovanje, ki smo ga želeli nameniti nasprotniku in vsem zbranim na stadionu, izkazali s pristopom. Želeli smo tekmo odigrati na najvišji ravni," pa je po pestri otvoritvi pokalnega tekmovanja izpostavil trener Maribora Ante Šimundža.

"Osnovna zahteva je bila povezana z ustreznim pristopom, ta je bil opazen. Fantje dobivajo in sprejemajo informacije, da se je treba boriti zase, za drese. Le na takšen način me lahko izzovejo, da si bodo zagotovili mesta v ekipi. Nikomur ne pripadajo minute po pogodbi, temveč si jih morajo izboriti s svojim delom. Usmerjamo se k naslednjim obveznostim z zavedanjem, da ne bomo uspešni, če ne bo enakega pristopa v nadaljevanju delovnega procesa," je še poudaril 52-letni Mariborčan, ki se bo s svojimi varovanci v soboto odpravil na gostovanje k Domžalam, prihodnji konec tedna pa ga na domačem Ljudskem vrtu čaka štajerski derbi z vodilnim Celjem.