Jakupović za donosno odškodnino odhaja v Osijek

Nogometaši Maribora namreč v Ljudskem vrtu na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Konferenčno ligo izgubili proti Djurgardnu z 0:1 in se tako poslovili od Evrope, potem ko so tudi prvo tekmo izgubili z 0:1.

"Gre za prestop, ki si ga nismo želeli, a ga nismo mogli preprečiti. Arnel je že pred časom izrazil željo po odhodu, iskal je nov izziv in po prejeti ponudbi Osijeka, dvomov ni bilo več. Imeti nezadovoljnega igralca v moštvu nikdar ni dobro, zato smo sklenili dogovor, da ostane do konca evropskih kvalifikacij. Prestop je donosen in spoštljiv glede zneska odškodnine. Med našim skupnim obdobjem je opravil veliko dobrega, želimo mu obilo sreče in uspehov v nadaljnji karieri, nas pa čaka nov izziv. Moramo nadomestiti številne in zelo pomembne Arnelove zadetke," je pojasnil športni direktor Marko Šuler.

Jakupovića je sinoči v 72. minuti zamenjal gabonski napadalec Orphe Mbina, ki so ga Mariborčani pripeljali prav zato, da zapolni vrzel po odhodu Jakupovića.

Šuler napovedal okrepitve

"Vemo pa, da prilagajanje v Mariboru ni lahko in tudi v njegovem primeru zahteva določen čas. Skušali bomo še dodati širino kadru, nekaj časa imamo do zaključka prestopnega roka in se bo predvidoma še kaj dogajalo," je dodal Šuler.

"V tem letu in pol sem spoznal izjemne ljudi, pridobil nove prijatelje. Mesto mi je priraslo k srcu in odhajam z mešanimi občutki, toda želel sem poiskati nov izziv. Prejel sem ponudbo, ki je bila predobra, da bi jo zavrnil. Želel sem narediti nov korak v karieri, zato sem se tudi odločil za odhod," je za spletno stran kluba pojasnil Jakupović. Njegova pogodba z Mariborom je bila sicer veljavna do konca letošnje sezone.