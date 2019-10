James Milner: VAR uničuje vzdušje na stadionih

"Nisem pristaš VAR-a," je bil iskren James Milner, ko je beseda nanesla na eno od najnovejših sprememb v Premier League. V svoji avtobiografiji, ki naj bi izšla v prihodnjih dneh, je 33-letnik celo zapisal, da VAR preprosto sovraži: "Da, to je starokopitna plat moje osebnosti. Ampak za takšno mnenje imam svoje razloge. Če video sodnik ne bi bil tako kontroverzen, bi ga takoj podprl, tako pa se mi zdi, da so mnenja o pravilnih in napačnih odločitvah z njim le še bolj deljena."

'Nogomet je šport napak'

"Ni nogometaša, ki si na posamezni tekmi ne bi privoščil vsaj ene napake. Zato razumem sodnike, ko kaj spregledajo. Tudi oni so samo ljudje," je sočutje do delivcev pravice izrazil aktualni zmagovalec Lige prvakov. "Sodnikom je treba pomagati, a ne za ceno ritma igra. Ko ekipa doseže gol, na tribunah izbruhne navdušenje, a je nato treba čakati še kakšno minuto, da VAR zadetek dejansko potrdi. To pa poleg ritma same igre kvari tudi vzdušje. Kako se boš kot navijač veselil gola, če veš, da ga sodnik lahko razveljavi?" se je še spraševal Milner.

Centralni vezist je VAR na svoji koži najbolj občutil na tekmi angleškega prvenstva proti Leicester Cityju. Kot izvajalec najstrožje kazni je moral namreč kar nekaj časa čakati na dokončno sodniško odločitev."Tega prej nisem bil vajen. Mislim, da lahko video sodnik napreduje predvsem pri odzivnosti. Nekatere odločitve enostavno vzamejo preveč časa, tu je še veliko prostora za napredek,"je zaključil nekdanji nogometaš Manchester Cityja, ki je sicer proti lisicam uspešno izvedel enajstmetrovko za zmago v izdihljajih srečanja.

