James nova nogometna žrtev vlomilcev, ostal je brez odličij

Nogometaš Chelseaja in angleški reprezentant Reece James je nova nogometna žrtev vlomilcev. Kot je sam sporočil, so njegovo hišo obiskali med tekmo Lige prvakov, na kateri je njegova ekipa z 1:0 premagala Zenit iz St. Peterburga, in odnesli številne dragocene reči, vključno s kolajnami za osvojeno Ligo prvakov in reprezentančno drugo mesto na EP.

"V avto jim je uspelo dvigniti težek sef z mojimi osebnimi predmeti, med katerimi so bila tudi priznanja za dosedanje klubske in reprezentančne uspehe," je sporočil 21-letni bočni igralec Reece James, ki je potrdil, da so vlomilce posnele kamere na hiši, posnetke pa je že predal policiji. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Vlomilci ne morejo biti mirni, prepričan sem, da jih bomo prepoznali. Apeliram na navijače Chelseaja in Anglije, naj nam pri tem pomagajo. Vlomilcem pa sporočam, da so mi vzeli kovino, časti, ki sem je bil deležen, pa mi ne bodo nikoli," je še dejal evropski podprvak z Anglijo in dodal, da v času vloma na srečo nihče ni bil doma. icon-expand Reece James Hakim Ziyech N'Golo Kante Kurt Zouma FOTO: AP