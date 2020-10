Tretja romanca starih prijateljev: Ancelotti z Rodriguezom preporodil Everton

S slovesom izkušenega Italijana od španske prestolnice pa je zvezda tedaj 23-letnega mladeniča začela bledeti. In bledela je – pri tem ni pomagala niti dvoletna posoja v münchenski Bayern med letoma 2017 in 2019 – vse do tega poletja. Ancelotti se je septembra odločil, da se bo pri vračanju Evertona, kamor karamele po mnenju njihovih navijačev sodijo, obrnil na starega prijatelja. Na prijatelja, s katerim je sodeloval tako pri Realu kot pri Bayernu. Na Jamesa Rodrigueza.

James je prvenstvo v Braziliji zaključil s šestimi zadetki, zlato kopačko, 80-milijonskim prestopom v Real Madrid in kot najbolj vroč nogometaš na zemeljski obli. Ta plamen je gorel tudi v prvi sezoni na Santiagu Bernabeuu. Kolumbijec je namreč prav pod vodstvom Carla Ancelottija v vseh tekmovanjih vpisal 17 golov in 18 asistenc. Bil je najboljši vezist španskega prvenstva.

28. junij 2014. Osmina finala svetovnega prvenstva. Južnoameriški derbi med Kolumbijo in Urugvajem. 28. minuta. 22-letni James Rodriguez sprejme visoko žogo na prsa, si jo spusti na levico in s kakšnih 25 metrov sproži projektil v zgornji desni kot vratarja Fernanda Muslere . Zadetek, vreden naziva 'najlepši gol turnirja'. 1:0. Isti igralec na začetku drugega polčasa zabije še enkrat. Kolumbija je v četrtfinalu.

Koliko so karamele odštele za Rodrigueza, ni povsem znano. Večina medijev je poročala o 25 milijonih, po podatkih BBC-ja so jih na Goodisonu plačali 15, običajno točni Transfermarkt pa piše, da je Kolumbijec na Otok prišel celo brez odškodnine.

Ni jih bilo malo, ki so ob podpisu za Everton dvomili v sicer izjemno talentiranega Kolumbijca. Da ni več tako eksploziven, da ne bo dohajal ostrega premierligaškega tempa. Da bo le še en v vrsti nogometašev, ki so na račun nekdanje slave za majhen učinek bajno plačani (beri: Theo Walcott,Jack Wilshere, Javier Hernandez). To in še marsikaj je bilo mogoče prebrati v otoških medijih. A Ancelotti se zanje ni zmenil. "James je kvaliteta,"je bil kratek po njegovem debiju proti Tottenhamu. Everton ga je dobil z 1:0.

O kakšni kvaliteti je govoril 61-letni Italijan, je James pokazal že na naslednji tekmi. Ob rezultatu 1:1 v prvem polčasu proti West Bromwich Albionu je dobil podajo Richarlisona, si žogo z dvema hitrima dotikoma nastavil na močnejšo levico in nato neubranljivo sprožil v spodnji levi kot gostujočih vrat. 2:1. Podobno kot proti Urugvaju šest let prej – James je zabil iz nič. In prav to je nekaj, kar Kolumbijec nedvomno obvlada, le da so mnogi na to pozabili.