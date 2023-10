Jan Mlakar: Čutimo evforijo, ampak ostajamo na realnih tleh

Slovenski nogometaši so preko izvrstnega Benjamina Šeška pred odmorom prišli do prednosti dveh zadetkov, v zaključku srečanja pa je piko na i postavil Erik Janža. "Zelo dobra tekma z naše strani, predvsem prvi polčas. V drugem delu so si priigrali eno ali dve situaciji, ampak je Jan Oblak dobro obranil," je povedal strelec zadnjega gola in dodal, da mu je ta veliko pomenil. "Po zadetku nisem mogel zadržati solz. Celo kariero sem garal, da sem prišel do sem. Ponosen sem na ekipo in nase, saj sem imel zaradi operacije kolena težek začetek sezone. Ampak trdo delo se vedno poplača," je dejal Janža.