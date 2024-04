Jan Mlakar ni le reprezentant: On je moj vzornik. Kaže mi, da je vse mogoče

Njuna pot do Pise je na nek način bila zelo podobna. Mlakar se je pri rosnih 16 letih starosti preselil v Italijo in v Fiorentini poskušal ustvariti profesionalno kariero. Tam mu žal sprva ni uspelo, a vztrajnost in nepopustljivost sta se mu na koncu obrestovali. Zdaj je standarden slovenski reprezentant, ki se veseli nastopa na Euru v Nemčiji, in napadalec v italijanski Serie B. Tudi Trdan je v Italijo prispel pri zgolj 16 letih starosti in dve leti pozneje se je znašel v ključnem trenutku v svoji obetavni karieri.

"On je moj vzornik. S tem mi kaže, da je vse mogoče. Velikokrat mi svetuje, ampak ne pretirano odločno, saj mi pusti, da se sam odločim. Ne ukazuje mi in vedno me pusti, da samostojno sprejmem odločitve. Večkrat mi je opisal situacije iz svoje mladosti. Če bom vztrajal, bom tudi jaz nekoč zaigral za Slovenijo. Mogoče že zelo kmalu, odvisno od moje nogometne poti. Res je dobro trenirati z igralcem, kot je on. V Pisi imamo še enega Romuna, ki se je uvrstil na Euro. Tukaj treniram z njimi, čez par mesecev pa bodo oni igrali na Euru. Jan bo igral proti Angliji in Judu Bellinghamu, jaz pa sem danes treniral z njim," pravi Trdan, ki je v slovenski nogometni reprezentanci U19 debitiral septembra lani in do zdaj zbral že osem nastopov.