Sociedad dvakrat izenačil, a Oblak in druščina so na koncu slavili

Alexander Sorloth je Atletico Madrid v vodstvo popeljal že v peti minuti igre. To je bil že njegov šesti gol proti nekdanjemu klubu Real Sociedadu. Gostje so izenačili le štiri minute pozneje preko Carlosa Solerja. Navijači v Madridu v prvem polčasu niso več videli golov, v drugem polčasu pa so jih nogometaši obeh moštev razveselili še s tremi.