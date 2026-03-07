Sociedad dvakrat izenačil, a Oblak in druščina so na koncu slavili

Alexander Sorloth je Atletico Madrid v vodstvo popeljal že v peti minuti igre. To je bil že njegov šesti gol proti nekdanjemu klubu Real Sociedadu. Gostje so izenačili le štiri minute pozneje preko Carlosa Solerja. Navijači v Madridu v prvem polčasu niso več videli golov, v drugem polčasu pa so jih nogometaši obeh moštev razveselili še s tremi.
Najprej je Nicolas Gonzalez v 67. minuti atlete znova povedel v vodstvo, a znova je sledilo izjemno hitro izenačenje. Tokrat je že minuto pozneje zabil Mikel Oyarzabal. Odločilni gol za končni izid 3:2 je v 81. minuti zabil Gonzalez.
Izidi, La Liga, 27. krog:
Celta Vigo - Real Madrid 1:2 (1:1)
- sobota, 7. marca:
Osasuna - Mallorca 2:2 (0:1)
Levante - Girona 1:1 (0:0)
Atletico Madrid - Real Sociedad 3:2 (1:1)
(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico)
