Nogomet

Sociedad dvakrat izenačil, a Oblak in druščina so na koncu slavili

Madrid, 07. 03. 2026 20.16 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.D.
Jan Oblak

Atletico Madrid je v 27. krogu španskega nogometnega prvenstva z izidom 3:2 premagal Real Sociedad. Jan Oblak in druščina so dvakrat povedli, gostje so dvakrat izenačili, tekmo pa je s svojim drugim golom na tekmi v 81. minuti odločil Nicolas Gonzalez.

Alexander Sorloth je Atletico Madrid v vodstvo popeljal že v peti minuti igre. To je bil že njegov šesti gol proti nekdanjemu klubu Real Sociedadu. Gostje so izenačili le štiri minute pozneje preko Carlosa Solerja. Navijači v Madridu v prvem polčasu niso več videli golov, v drugem polčasu pa so jih nogometaši obeh moštev razveselili še s tremi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najprej je Nicolas Gonzalez v 67. minuti atlete znova povedel v vodstvo, a znova je sledilo izjemno hitro izenačenje. Tokrat je že minuto pozneje zabil Mikel Oyarzabal. Odločilni gol za končni izid 3:2 je v 81. minuti zabil Gonzalez.

Izidi, La Liga, 27. krog:

Celta Vigo - Real Madrid 1:2 (1:1)

- sobota, 7. marca:

Osasuna - Mallorca 2:2 (0:1)

Levante - Girona 1:1 (0:0)

Atletico Madrid - Real Sociedad 3:2 (1:1)

(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico)

