Jan Oblak dobil hrvaško družbo na vratarskem mestu

Ivo Grbić, ki je kariero začel pri Hajduku iz Splita in je bil redni član hrvaških mladinskih reprezentanc, se bo v špansko prestolnico preselil iz Lokomotive Zagreb. Predvsem bo moral biti potrpežljiv, saj je 27-letni slovenski reprezentant Jan Oblaknesporna številka 1 madridskega kluba in zelo redko izpusti kakšno tekmo. Bo za hrvaškega vratarja to izvrstna priložnost za učenje in nabiranje izkušenj, saj so že treningi na tem nivoju zgodba zase.

Štiriindvajsetletnik je v zadnjih dveh sezonah v dresu Lokomotive na uradnih tekmah zbral 74 nastopov, preteklo 38. V sezoni 2019/20 je 196 cm visoki vratar skupaj v hrvaški prvi ligi in pokalu prejel 37 golov in enajstkrat ohranil mrežo nedotaknjeno. Njegove predstave so pritegnile tudi pozornost hrvaškega selektorja Zlatka Dalića, ki ga je vpoklical v reprezentanco za prihajajoči septembrski tekmi s Portugalsko in Francijo. Grbić je podpisal pogodbo do leta 2024 in je v Madridu tudi uspešno opravil zdravniški pregled.

Ob tem so iz kluba sporočili še, da brazilski vratar iz njihove akademije, Alex Dos Santos, odhaja v nasprotno smer k Lokomotivi.