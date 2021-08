Jan Oblak ima novega soigralca

Matheus Cunha je nova okrepitev v konici napada španskega nogometnega prvoligaša iz Madrida, Atletica. Kot so danes potrdili na klubski spletni strani, so z Brazilcem podpisali petletno pogodbo, potem ko so se z berlinsko Herto dogovorili o prestopu mladega vsestranskega igralca. Za Atletico brani mrežo Slovenec Jan Oblak.

V Atleticu ne pozabijo omeniti, da gre za napadalca, ki se zelo dobro znajde v napadu, na krilu, pa tudi v zvezni vrsti, obenem pa ima veliko željo zaključiti napad z golom. Po podatkih, objavljenih na Transfermaktu, vrednost igralca znaša vsaj 30 milijonov evrov. icon-expand Matheus Cunha – strelec prvega zadetka FOTO: AP Za Matheusom Cunho so zvezdniški trenutki. Na olimpijskem turnirju v Tokiu je zaigral v finalu in z brazilsko nogometno reprezentanco osvojil zlato kolajno. Brazilci so v odločilni tekmi po podaljšku premagali Španijo z 2:1. Cunha je Braziliji priigral vodstvo 1:0 pred polčasom. Na olimpijskih igrah na Japonskem je dosegel tri gole, zaradi poškodbe je izpustil zgolj polfinale z Mehiko. Nogometnih veščin se je učil v nogometni akademiji Coritiba, leta 2017 pa se je preselil v Evropo in najprej zaigral v dresu Siona, za katerega je na 29 tekmah zadel 10 golov. Dve sezoni je bil nato član Leipziga, pri katerem igra tudi Slovenec Kevin Kampl, pred dvema letoma pa se je pridružil Herthi, za katero je dosegel 13 golov in ob tem sodeloval še z desetimi asistencami.