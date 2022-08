Jan Oblak med deseterico kandidatov za naj vratarja leta

Kljub temu, da njegova zadnja sezona pri Atleticu ni bila statistično med boljšimi, odkar nosi dres madridskega kluba, je Jan Oblak zasluženo uvrščen med deset najboljših vratarjev na svetu po izboru revije France Football. Nominiran je bil tretjič, tokrat verjetno ne sodi med favorite za nagrado, ki nosi ime po legendarnemu vratarju Levu Jašinu. V izboru tokrat tudi ni izkušenega Samirja Handanovića (milanski Inter).

Iz španske La Lige sta v konkurenci še dva vratarja, Belgijec Thibaut Courtois (Real Madrid) in Maročan Yassine Bounou(Seville). Družbo jim delajo Brazilci Ederson (Manchester City) in Allison Becker (Liverpool), Francoza Hugo Lloris (Tottenham) in Mike Maignan (Milan), Senegalec Edward Mendy (Chelsea), Nemec Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) in Nemec Manuel Neuer (Bayern München).