Oblak se vrača: Moja prihodnost v reprezentanci ni bila nikoli pod vprašajem

"Moja prihodnost v reprezentanci ni bila nikoli pod vprašajem, tako da to tudi ni bila nobena odločitev sprejeta na podlagi imenovanja novega selektorja," je poudaril Jan Oblak. Kljub temu, da je njegova vrnitev reprezentanco dobrodošla, saj gre za enega najbolj cenjenih vratarjev na svetu, pa je kar nekaj slovenskih navijačev in tudi strokovnjakov imelo pomisleke o tem, kako bo njegova vrnitev vplivala na naklonjenost soigralcev oziroma privržencev Slovenije. "Na to gledam zelo pozitivno. Verjamem, da lahko reprezentanci veliko dam in ji pomagam pri doseganju ciljev, ki smo si jih zadali v naslednjih kvalifikacijah. Kar se tiče navijačev, mislim, da je želja vseh, da bi se rezultati, ki jih je reprezentanca v zadnjem času dosegala, spremenili in je povsem logično, da so razočarani. Z nekaterimi igralci sem v stikih, ampak govora o kakšnih zamerah ali kakršnihkoli problemih nikoli ni bilo."

Jan Oblak je v pogovoru spregovoril tudi o Kevinu Kamplu, Matjažu Keku, ciljih v kvalifikacijah, Lionelu Messiju in tudiLuki Dončiću.