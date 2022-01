Jan Oblak pozitiven na novi koronavirus

Jan Oblak je nazadnje branil na tekmi z Valencio, kjer je Atletico uprizoril neverjeten preobrat v zaključku drugega polčasa. Valencia je ob polčasu namreč vodila že z 2:0, nato pa so Atleti z goli Matheusa Cunhe, Angela Corree in Maria Hermosa pripravili popoln preobrat za zmago s 3:2. Correa je zadel v prvi minuti sodnikovega dodatka, Hermoso pa v tretji in na veselje 45.000 gledalcev so vse tri točke ostale na Wandi Metropolitano.