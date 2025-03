Oblak: Škoda, zelo boli. Courtois: Sit sem žrtev in jokanja zaradi sodnikov

Atletico Madrid je v osmini finala po izvajanju enajstmetrovk doživel nov boleč poraz proti mestnemu tekmecu Realu. Jan Oblak je enega od strelov nasprotnikov z enajstih metrov ubranil, a to ni bilo dovolj za zmago in napredovanje. Na pritožbe trenerja Atletica Diega Simeoneja, ki se z odločitvijo sodnikov, da prekličejo zadetek z enajstih metrov Juliana Alvareza ni strinjal, pa se je odzval vratar Reala.

Odzivi po velikem in strastnem obračunu so v obeh taborih pričakovano popolnoma različni. Skupna točka je vsekakor enajstmetrovka Juliana Alvareza, ki je tik pred strelom padel in sodniki v VAR sobi so menili, da se je žoge dotaknil dvakrat ter gol razveljavili. Po obračunu vratar Reala Thibaut Courtois ni dvomil v sodnike.

"UEFA je vse jasno videla. Naveličan sem tega odnosa žrtev in tega, da se vedno joka zaradi takih stvari. Sodniki ne želijo koristiti nobeni ekipi, ne v Španiji ne v Evropi. Jasno so videli in zadetek preklicali. Sodniki so ljudje in velikokrat se lahko zmotijo, toda tokrat so s pomočjo tehnologije jasno videli. V VAR sobi imajo veliko kamer, veliko slik," je o sporni odločitvi sodnikov dejal belgijski vratar. Zanimivo je, da je Courtois omenil sodnike v Španiji in Evropi, saj se je njegov klub nedavno javno pritoževal nad sojenjem v Španski ligi in vodstvu lige celo poslal pismo s pritožbami nad domnevno pristranskih sojenjem. Na koncu je Courtois seveda moral tudi dodati sol na bolečo rano velikih tekmecev. "Če od prve minute vodiš z 1:0 in ne iščeš drugega zadetka ... to je napaka v njihovi igri," je dodal.

Jan Oblak FOTO: Profimedia icon-expand