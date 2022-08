Jan Oblak v deveti sezoni na vratih Atletica v boj za zgodovino LaLige

V dosedanjih osmih sezonah je že postal klubska legenda, letos pa ima priložnost, da se zapiše tudi v zgodovino španskega prvenstva. Postane lahko prvi vratar s šestimi Zamorami, priznanjem za najboljšega čuvaja mreže v LaLigi. Trenutno si rekord deli z Victorjem Valdesom in Ramalletsom . Le dva vratarja sta se bila v tem času boljša od njega – Belgijec Thibaut Courtois 2019/20 in Maročan Yassine Bounou "Bono" 2021/22.

Slovenski zvezdnik je v špansko prestolnico prišel z enaindvajsetimi leti iz Benfice, kot kaže, pa bo kariero tam tudi končal. Pogodbo, ki bi se mu iztekla 2023, je podaljšal do 2028, kar pomeni, da bo v Atleticu branil vsaj štirinajst let.

Los Colchoneros ali Los Rojiblancos, ki jih bo enajsto sezono v nizu vodil 52-letni Diego Simeone, s čimer bo postal rekorder po najdaljšem neprekinjenem stažu v enem klubu v petih najmočnejših evropskih ligah, so se okrepili z izkušenim igralcem sredine igrišča Axelom Witselom iz Belgije (Borussia Dortmund) in argentinskim branilcem Nahuelom Molino (Udinese), v klub pa se je po dveletni posoji v Juventus vrnil Alvaro Morata. Madrid so zapustili mladi Samuel Lino (Valencia), Hrvat Šime Vrsaljko (Olympiacos) in Luis Suarez, ki se je vrnil v rodni Urugvaj.

Sezono bo Atletico Madrid odprl v gosteh pri Getafeju, nato ga čaka domača preizkušnja z Villarealom in konec avgusta gostovanje v Valencii. Derbi "Madrileno" oziroma obračun z mestnim tekmecem Realom je na sporedu že sredi septembra na stadionu Wanda Metropolitano, z Barcelono pa se bo Jan Oblak srečal šele 1. januarja 2023. Prvi favorit na stavnicah za naslov je aktualni evropski prvak Real Madrid, ki je novo sezono že odprl s prvo lovoriko – evropskim superpokalom.