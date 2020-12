Jan Oblak v naj enajsterici španske lige v letu 2020

Jan Oblak(prislužil si je statistično oceno 7,12) se je tako po algoritmu Sofascora, ki skrbi za statistične podatke tudi na naši spletni strani, znašel v družbi tako eminentnih imen, kot so Lionel Messi (Barcelona/8,25) – najbolje ocenjeni posameznik La lige v letu 2020 –, Karim Benzema (Real Madrid/7,30),Toni Kroos (Real Madrid/7,43), Sergio Ramos(Real Madrid/7,36), Jordi Alba (Barcelona/7,11) in Sergi Roberto (7,23). Poleg že omenjenih treh Realovih in Barceloninih nogometašev so v najboljši enajsterici še naslednji:Iago Aspas (Celta Vigo/7,32),Dani Parejo (Villarreal-Valencia do avgusta 2020/7,28), Sergio Canales (Betis/7,28) in Jules Kounde (Sevilla/7,12).

Tudi sicer je bilo leto 2020 za Jana Oblaka izjemno. V Ligi prvakov mu je sicer šlo malenkost slabše kot v domači Ligi, toda vseeno se je z Atleti prebil v četrtfinale Lige prvakov, prav Škofjeločan pa je bil eden od junakov izločitve Liverpoola, sicer branilca naslova iz sezone 2019/2020. V celotnem koledarskem letu 2020 je Oblak na vseh tekmovanjih v dresu Atletica prejel le 35 zadetkov, kar znaša 0,78 gola na tekmo. Le štiri zadetke v celotnem koledarskem letu (45 odigranih tekem) je Oblak dobil izven šestnajstmetrskega prostora.