Jan Oblak: Želja je vedno osvojiti vse, a trenutno to ni mogoče

Želja je osvojiti vse, a to pač ni mogoče, priznava v ekskluzivnem intervjuju za oddajo Vsi za naše slovenski nogometni vratar Jan Oblak. Naša ekipa ga je obiskala v Madridu, kjer se počuti odlično. V vratih Atletica je že od 10 let in v tem času je postal eden najboljših na svetu. V tej sezoni še upa na prestižno lovoriko v Ligi prvakov. Močno verjame pa tudi v reprezentanco. Več je na Wandi Metropolitano povedal Janu Lukaču.