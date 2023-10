Jan Repas: Menjava trenerja je prinesla novo energijo

Po tem, ko so pred dnevi nogometaši Maribora na domačih tleh s 3:1 ugnali Muro, je o prvem obračunu pod vodstvom Anteja Šimundže spregovoril vezist vijoličastih Jan Repas. "Vemo, kaj se je dogajalo med tednom. Menjava trenerja prinese neko novo energijo, kar smo pokazali na igrišču. Seveda je nemogoče pričakovati, da bi v kratkem času vse zadeve postavili na svoje mesto, toda prvi korak je bil spodbuden. Od začetka tekme smo dobro stali na igrišču, bili agresivni, s pravo mero bojevitosti. Želeli smo si povrniti zaupanje navijačev. Razumljivo je, da nam niso mogli stati ob strani po vsem, kar se je dogajalo v prejšnjih tednih, toda s požrtvovalnostjo smo dvignili tribune in povedli. Žal smo prednost hitro zapravili. Morali bi biti bolj pazljivi pri prejetem zadetku, takrat se nismo dobro odzvali. Če so se nam pojavljale še nekatere napake, pa smo jih nadomestili z borbenostjo in potrpežljivostjo. Še pred koncem prvega polčasa smo uspeli priti do novega zadetka in si olajšali nadaljevanje tekme," je povedal Repas, ki se je na obračunu proti Muri podpisal pod otvoritveni zadetek, kasneje pa prispeval še dve asistenci.