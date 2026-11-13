Janez Perme bo dirigiral nogometu v Ivančni Gorici

NK Ivančna Gorica FOTO: 24ur.com

Člani Nogometnega kluba Ivančna Gorica so v sredo, 11. novembra, na skupščini v Kulturnem domu Šentvid pri Stični izvolili novega predsednika. Klub ima 138 članov z glasovalno pravico, na skupščino jih je prišlo 77. Na tajnih volitvah je Janez Perme prejel 97,4 odstotka glasov. Izvoljen je za petletni mandat, do leta 2031. Člani so izvolili tudi nov upravni odbor in druge organe kluba.

Domačin s prvoligaškimi izkušnjami

Štiriinštiridesetletni Janez Perme je v klub prišel kot sedemletni deček. Za člansko ekipo je odigral okoli 200 tekem in dosegel 66 golov, v sezoni 2007/08 je bil najboljši strelec kluba. V prvi slovenski ligi je zbral 60 nastopov in 18 golov, igral je tudi za Domžale, Belo krajino in Krko.

Ekipa staršev in ljudi iz gospodarstva

Janez Perme ni kandidiral sam. V njegovi ekipi so starši otrok iz klubskih selekcij, nekdanji igralci ter strokovnjaki iz zdravstva, gospodarstva, financ in informatike. Kandidirali so z geslom "Naslednjih 5 let se začne danes". Takoj po izvolitvi je novi predsednik dejal: "Gremo delat, fantje!"

Otroci na prvem mestu

Program za obdobje 2026–2031 v ospredje postavlja mlade. V klubu trenira skoraj 2500 otrok. Nova ekipa načrtuje več turnirjev in taborov, dekliško ekipo in boljše pogoje za trenerje; v programu je zapisano: "Naš trener je zadovoljen trener." Za člansko ekipo si je vodstvo zastavilo cilj, da v njej igra 75 odstotkov domačih igralcev, da se ekipa utrdi v 3. ligi, dolgoročno pa poskusi napredovati v 2. ligo. "Ne obljubljamo rezultatov brez preverjenih virov in dogovorov; zavezujemo se k preglednemu delu, jasnim odgovornostim in rednemu poročanju," piše v programu nove ekipe. Novo vodstvo se je zavezalo k prostovoljstvu, preprečevanju nasprotja interesov, prepovedi poslovanja funkcionarjev s klubom in preglednosti poslovanja.

Zahvala tistim, ki so klub gradili

Skupščina je podelila nazive častnega člana. Prejeli so jih Janez Vodenšek, ki ima največ zaslug za ustanovitev kluba leta 1973, Ivan Potokar, Dervo Ugarak in Rafael Koren. Posmrtno je naziv prejel Janez Hrovat, predsednik kluba iz prvoligaških časov, ki je umrl v začetku novembra. Plaketo sta prevzela njegova žena in sin. Člani so se mu na začetku skupščine poklonili z minuto molka. Skupščine so se udeležili tudi nekdanji predsedniki kluba iz prejšnjih mandatov, kar ji je dalo posebno težo. Ob koncu so potek skupščine pohvalili.

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