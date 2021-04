Janja Garnbret brezhibna v kvalifikacijah v Švici

Le malenkost slabša je bilaMia Krampl, ki je potrebovala nekoliko več poskusov, vseeno pa je preplezala vseh pet kvalifikacijskih balvanov do vrha. Mesto v sobotnem polfinalu, v katerem se bo merilo 20 najboljših, sta si zagotovili tudi Lučka Rakovec in Vita Lukan.

Že pred tem so se štirje Slovenci uvrstili v sobotni polfinale v moški konkurenci, in sicer Domen Škofic s tretjim, Jernej Kruders petim,Zan Lovenjak Sudar s 13. inGregor Vezonik z 19. dosežkom kvalifikacij.

Več sledi!