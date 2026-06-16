Janja Garnbret lahko v Innsbrucku doseže nov mejnik

Najprej je kazalo, da bo na avstrijskem Tirolskem nastopila v težavnosti in balvanih. Tekmovalni premor ni pomenil tudi plezalnega premora. Šestega junija je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer Bibliograhie v francoskem Ceüsu, ki je ocenjena z 9b+. Temu projektu je posvetila zadnjih pet let. Ker se je Janja Garnbret posvetila projektu v naravni skali, je letos tekmovanja na umetnih stenah postavila nekoliko na stranski tir. Nastopila je na uvodnih dveh postajah svetovne serije na Kitajskem, ko se ji je presenetljivo izmuznila iz rok zmaga, s katero bi odkljukala še ta dosežek in karierni števec zaokrožila na okroglo 50. zmago. Tako v Keqiau na balvanih kot v Wujiangu v težavnosti je bila druga.

Janja Garnbret FOTO: Profimedia

Tradicionalno prizorišče ob reki Inn je pravšnji poligon za slovensko zvezdnico. V Innsbrucku je v svetovnem pokalu devetkrat zmagala. Impresiven seštevek zmag Garnbret v Innsbrucku vključuje pet zmag v disciplini balvani in štiri v težavnosti, vključno s štirimi zlatimi dvojčki, ko je Korošica zmagala v obeh disciplinah v istem tednu. V zadnji treh izvedbah, v letih 2023, 2024 in 2025, je Slovenki to uspelo zapovrstjo.

Janja Garnbret FOTO: Damjan Žibert

"Janja se spet vrača, kar bo takoj naredilo tekmo še dodatno zanimivo," je bil vesel vrnitve najboljše slovenski selektor Gorazd Hren, ki je z ekipo na poti v Innsbruck. "Janja bo izpustila balvanski del tekmovanja. V zadnjem obdobju se je posvetila svojemu skalnemu projektu, ki ga je uspešno realizirala in je morda ravno zaradi tega ostalo malo manj časa za treninge balvanov. Ostala ekipa je željna dokazovanja, predvsem bi radi nadgradili nastope iz Prage, predvsem pri dekletih," je selektor za STA razkril pričakovanja.

Janja Garnbret FOTO: Profimedia