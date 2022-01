Tottenham, Juve in Everton zelo dejavni na zadnji dan prestopnega roka

Zadnji dan januarja je že pred zaključkom prestopnega roka poskrbel za številne selitve igralcev. Najbolj aktivni so za zdaj bili Everton, Tottenham in Juventus. Klube so zamenjali Delle Ali, Donny van de Beek, Tanguy Ndombele, Giovani Lo Celso, Aaron Ramsey in številni drugi igralci.

Dinamičen dan Evertona Dele Alli že dve sezoni ni ljubljenec trenerjev pri Tottenhamu. Vezist, ki je pod taktirko nekdanjega trenerja Londončanov Mauricia Pochettina igral zelo uspešno, je najprej bil žrtev prihoda Joseja Mourinha v Tottenham. Nato tudi Portugalčeva naslednika, Nuno Espirito Santo in sedanji trener Antonio Conte, nista računala nanj. Zdaj je Anglež po poročanju strokovnjaka za nogometne prestope Fabrizia Romana končno pristopil v nov klub.

Tam ga bo na vratih pričakal novi trener Evertona Frank Lampard, ki bo po Derby Countyju in Chelseaju prevzel vodenje tretjega kluba v svoji karieri. Nekdanji napadalni vezist West Hama in Chelseaja je očitno glavno težavo v svojem novem klubu prepoznal prav na položaju, na katerem je blestel v svoji igralski karieri. Zato bo v Liverpool vsaj do poletja prišel tudi igralec Manchester Uniteda Donny van de Beek, ki po prihodu iz Ajaxa leta 2020 ni blestel v Manchestru. Tottenham brez počitka Antonio Conte je o pomanjkanju kakovosti v svojem novem moštvu govoril že v Mariboru po nepričakovanem porazu proti Muri v Konferenčni ligi. Njegove besede sta predsednik kluba Daniel Levy in novi športni direktor Fabio Paratici uslišala in zadnji dan januarskega prestopnega roka sta bila zelo dejavna. Poleg omenjenega Alija je klub – vsaj začasno – zapustil tudi najdražji igralec v zgodovini londonskega kluba, Tanguy Ndombele, ki se dve leti in pol po prihodu v Anglijo vrača nazaj domov. Do poletja bo namreč kot posojeni igralec igral v Lyonu, za katerega je med letoma 2017 in 2019 na 96 tekmah dosegel štiri zadetke. Francozi bodo med posojo lahko tudi odkupili pravice za njegov prestop za 65 milijonov evrov. V tem primeru bi Tottenhamu plačali pet milijonov evrov več, kot so s strani Londončanov prejeli ob njegovem prvotnem prestopu.

icon-expand Tanguy Ndombele se vrača v Lyon. FOTO: AP

Tottenham naj bi pred zaključkom zimskega prestopnega roka zapustila tudi Bryan Gil, ki bo do poletja igral v Valencii, in Giovani Lo Celso, ki bo v prihodnje najbrž igralec Villareala. Številne veziste, ki so zapustili Tottenham, bo Paratici poskušal nadomestiti z dvema zdaj že nekdanjima igralcema Juventusa. Urugvajec Rodrigo Bentancur, ki ga je Paratici v zameno za 19 milijonov evrov pripeljal iz svojega nekdanjega kluba, in Dejan Kulusevski bosta v prihodnje poskušala navdušiti Antonia Conteja. Kulusevski bo v Londonu igral vsaj do poletja, vendar lahko Tottenham v vmesnem času pravice za njegov prestop odkupi v zameno za 35 milijonov evrov.

Juventus tudi zelo aktiven Pri Juventusu so se poslovili tudi od Aarona Ramseya, ki je odletel na Škotsko. Tam bo vsaj do poletja igral za Rangers, škotski prvaki ga bodo lahko v vmesnem času tudi odkupili. Na sredini igrišča pa bo Massimiliano Allegri v prihodnje lahko računal na Denisa Zakario, ki je v zameno za osem milijonov evrov prestopil iz Borussie Mönchengladbach. Za relativno nizek znesek je krivo dejstvo, da bi se Švicarju pogodba v Nemčiji iztekla poleti. Torinski klub je seveda že pred zadnjim dnem poskrbel za najbolj odmeven prestop v letošnjem januarju, ko je v svoje vrste pripeljal Dušana Vlahovića.

Torinčani so potrdili tudi prihod branilca Federica Gattija iz Frosinoneja. Pri tem drugoligašu bo 23-letnik kot posojen igral do konca sezone. Gatti je podpisal pogodbo do konca junija 2026, Juventus pa je zanj odštel deset milijonov evrov. Barcelona brez okrepitev Katalonci so se pred zadnjim januarskim dnem zanimali za številne nogometaše. Vsaj za zdaj jim ni uspelo pripeljati nikogar. Najbolj odmeven igralec, ki je bil omenjen v povezavi z Barcelono, je bil napadalec Arsenala Pierre-Emerick Aubameyang, ki trenutno zaradi disciplinskih prekrškov ne igra za Londončane. Gabonec je bil cel dan v Barceloni z družino, vendar je bila njegova visoka plača največja ovira pri potencialnem prestopu, Arsenal je tudi igralcu zagotovil, da ne namerava v primeru posoje plačevati dela njegove plače. Zato se bo Gabonec moral odpovedati velikemu delu svoje visoke plače, če želi zaigrati v dresu Barcelone. Barcelona naj bi Arsenalu tudi ponudila Ousmaneja Dembeleja, vendar francoskemu vezistu prestop v severni London ne diši. Barcelona je v svoje vrste poskušala pripeljati tudi branilca Ajaxa Nicolasa Tagliafica, vendar se Katalonci niso uspeli dogovoriti z njegovim sedanjim klubom.

Lyon za 15 milijonov pripeljal Faivra Francoski nogometni prvoligaš Lyon je uradno potrdil, da se je okrepil z napadalnim vezistom Romainom Faivrom. Dosedanji član Bresta je podpisal pogodbo za štiri leta in pol. Lyon je za v Parizu rojenega 23-letnega nogometaša plačal 15 milijonov evrov odškodnine, potencialno lahko znesek naraste še za dva milijona. Ob tem bo Brestu pripadel še 15-odstotni delež od naslednjega Faivrovega prestopa. Nekdanji član Monaca se je poleti znašel tudi na očeh Milana in Paris St. Germaina. Atalanta pripeljala Romuna Italijanski nogometni prvoligaš Atalanta, katerega član je tudi slovenski reprezentant Josip Iličić, je objavil, da se je okrepil z 21-letnim romunskim napadalno usmerjenim igralcem Valentinom Mihailo. Romuna je Atalanti do konca sezone posodil drugoligaš Parma. Če ga bo La Dea želela po koncu sezone odkupiti, bo morala plačati deset milijonov evrov in še nekaj dodatkov.

icon-expand Statistika Juliana Alvareza v argentinskem prvenstvu v minulem letu FOTO: Sofascore.com

City potrdil prihod Alvareza Vodilni klub elitne angleške lige Manchester City je potrdil nakup 22-letnega argentinskega reprezentančnega napadalca Juliana Alvareza. Ta bo kot posojen sicer vsaj do konca sezone še igral za svoj zdajšnji klub, River Plate iz Buenos Airesa, slednji pa je zanj dobil 16,8 milijona evrov odškodnine. Alvarez, ki so ga povezovali s prestopom v številne vrhunske evropske klube, je podpisal pogodbo za pet let in pol. V letu 2021 je na vseh tekmovanjih za River na 46 tekmah dosegel 24 golov. To ga je pripeljalo tudi do reprezentančnega dresa, v katerem je doslej odigral šest tekem. "Julian je igralec, ki smo ga opazovali že nekaj časa. Lahko igra na več položajih v napadu, prepričani smo, da je eden najboljših mladih napadalcev v Južni Ameriki," je športnega direktorja Cityja Txikija Begiristaina navedla nemška tiskovna agencija dpa. Dejavni tudi v Sloveniji Slovenski nogometni prvoligaš Kalcer Radomlje v prihodnje ne bo več računal na vezista Marka Božića. Kot so sporočili iz kluba, se ta za rekordno odškodnino seli v italijansko drugo ligo k Frosinoneju. Višine prestopa v klubu niso razkrili. Božić je v Radomlje prispel poleti 2021 in v rumeno-črnem dresu odigral 19 tekem, dosegel tri zadetke ter zabeležil še dve asistenci.

