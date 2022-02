Januarskih 10 najdražjih: na vrhu srbski napadalec, najbolj aktivni pri Newcastlu

V ponedeljek se je v večini evropskih držav končal poletni prestopni rok. Pod najdražji nakup se je podpisal Juventus, ki je za več kot 80 milijonov evrov pripeljal Dušana Vlahovića, na drugem mestu pa je Barcelona s Ferranom Torresom. Med desetimi najdražjimi sta kar dva novinca Newcastla, ki se bori za obstanek v Premier League in je od vseh klubov porabil največ.

icon-expand Dušan Vlahović je v tej sezoni Serie A za Fiorentino na 21 tekmah dosegel 17 zadetkov. FOTO: AP

1. Dušan Vlahović iz Fiorentine v Juventus za 81,5 milijona evrov Srbski napadalec ni želel podpisati nove pogodbe s Fiorentino, zato je bilo že pred januarjem jasno, da ga bodo v Firencah že ta prestopni rok skušali prodati. Najprej sta zanimanje za Dušana Vlahovića pokazala Arsenal in Tottenham, nato pa je v boj za 22-letnika posegel Juventus in si ga zagotovil za dobrih 80 milijonov. Ob podpisu si je Vlahović izbral številko 7, ki jo je pred tem nosil Cristiano Ronaldo, in s tem vsaj simbolično pokazal, da se v Torinu začenja nova era. Če bo v njej kot strelec redno sodeloval tudi nekdanji nogometaš Partizana, potem imajo lahko navijači stare dame sladke skrbi. 2. Ferran Torres iz Manchester Cityja v Barcelono za 55 milijonov evrov Ferran Torres je v sezoni in pol pri Manchester Cityju pod vodstvom Pepa Guardiole nedvomno storil korak naprej. A po poškodbi, ki ga je z igrišč oddaljila za skoraj tri mesece, si je zaželel vrnitve v domovino. Guardiola ga pri tem ni oviral, morda tudi zato ne, ker se je za 21-letnika ogrela prav njegova bivša Barcelona. Trener Xavi Hernandez je v Torresu prepoznal dovolj potenciala, da so na Camp Nouu zanj odšteli 55 milijonov evrov. 3. Luis Diaz iz Porta v Liverpool za 45 milijonov evrov Kolumbijec je v tej sezoni portugalskega prvenstva na 18 tekmah dosegel 14 zadetkov in dodal še pet asistenc, zato ne čudi, zakaj so se zanj ogreli največji angleški klubi. Najprej se je Luisa Diaza povezovalo s Tottenhamom, a Spursom – tako kot pri Vlahoviću – ni uspelo doseči dogovora. Ukradli so jim ga na Anfieldu, kjer so za 25-letnika odšteli 45 milijonov. Diaz bo tako še zaostril konkurenco v zvezdniškem napadu, kjer se bodo za tri mesta v začetni postavi poleg njega borili še Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino in Diogo Jota.

icon-expand Newcastle United sta pozimi poleg Guimaraesa in Wooda okrepila še angleški reprezentant Kieran Trippier in branilec Brightona Dan Burn. FOTO: AP

4. Bruno Guimaraes iz Lyona v Newcastle United za 42 milijonov evrov

Newcastle je za okrepitve skupno odštel 102 milijona evrov, kar je največ med vsemi klubi. Drugi je Juventus, tretja pa Barcelona.

Ko so Newcastle na začetku sezone prevzeli arabski lastniki, so srake kar naenkrat postale najbogatejši klub na planetu. Ambicije njihovih vodilnih so – kakopak – izjemne, a začeti je treba pri temeljih. Po ponesrečenem uvodu v sezono se je Newcastle namreč znašel v boju za obstanek, trenutno zaseda šele 18. mesto, zato v klubu za okrepitve niso skoparili. Največ je stal zdaj že nekdanji nogometaš Lyona in tudi brazilske reprezentance Bruno Guimaraes, od katerega se pričakuje, da bo zagotavljal stabilnost na sredini igrišča. 5. Chris Wood iz Burnleyja v Newcastle United za 30 milijonov evrov Newcastle je imel v prvem delu sezone evidentne težave z učinkovitostjo. Le Callum Wilson (6) in Allan Saint-Maximin (5) sta namreč doslej dosegla več kot dva zadetka, zato ne čudi, da si je novopečeni trener Eddie Howe zaželel novega napadalca. To je za 30 milijonov postal Novozelandec Chris Wood, ki po dveh tekmah še čaka na prvenec v dresu srak. Je pa doslej že štirikrat dosegel mejo desetih golov v eni sezoni Premier League, tako da bodo njegovi zadetki verjetno prej ali slej prišli.

icon-expand Lucas Digne je za reprezentanco galskih petelinov zbral že 43 nastopov, tako da bo za Aston Villo nedvomno velika okrepitev. FOTO: AP

6. Lucas Digne iz Evertona v Aston Villo za 30 milijonov evrov Aston Villa si je medijsko pozornost v januarju pridobila predvsem s tem, da je iz Barcelone na polletno posojo pripeljala Philippeja Coutinha. Če gre verjeti angleškim medijem, bodo levi Brazilca poleti lahko tudi odkupili, in sicer za okoli 40 milijonov evrov. Za deset manj pa je na Villa Park v minulem prestopnem roku prišel bočni branilec Lucas Digne, ki je bil nezadovoljen s svojim statusom pri Evertonu. 28-letnik se je že v svoji drugi tekmi za nov klub vrnil na Goodison Park, kjer je Aston Villi s podajo za edini gol na tekmi izdatno pomagal do treh točk. 7. Vitalij Mikolenko iz Dinamo Kijeva v Everton za 23,5 milijona evrov Nastalo luknjo po odhodu Digneja je bilo treba zapolniti. Pri Evertonu so svoje lovke vrgli na nadarjenega Ukrajinca Vitalija Mikolenka, ki je bil pred tem soigralec Benjamina Verbiča pri kijevskem Dinamu. 22-letnik je za svojo reprezentanco zbral že 21 nastopov, v evropskih tekmovanjih pa jih ima že 32. Mikolenko si bo z Evertonom zagotovo želel zopet okusiti slast Evrope, a najprej bo moral s soigralci ostati v Premier League. Trenutno so namreč na skromnem 16. mestu. 8. Yuri Alberto iz Internacionala v Zenit Sankt Peterburg Stran očem javnosti so na zlate čase kluba, ko so za okrepitve redno zapravljali na desetine milijonov evrov, spomnili pri ruskem Zenitu. Brazilskemu Internacionalu so namreč za 20-letnega napadalca Yurija Alberta odšteli kar 20 milijonov. Gre za nogometaša, ki v svoji igri nima izrazitejših pomanjkljivosti. Pri 183 centimetrih sodi v kategorijo hitrejših napadalcev, obenem pa je odličen v skoku in igri z glavo. Nogometni ogledniki so ga največkrat primerjali z Robertom Lewandowskim, a preden bo dočakal največje evropske odre, se bo moral dokazati v mrzlem Sankt Peterburgu, kjer je pred njim spodletelo že mnogim velikim talentom.

icon-expand Rodrigo Bentancur je bil v zadnjih sezonah standardni član Juventusove začetne enajsterice. FOTO: AP

9. Rodrigo Bentancur iz Juventusa v Tottenham za 19 milijonov evrov Juventus je moral prodajati, če si je želel sprostiti prostor za prihod Vlahovića. Kolateralna žrtev tega procesa je bil Rodrigo Bentancur, ki je v Torinu igral zadnjih pet let, kariero pa bo sedaj nadaljeval v severnem Londonu. Zanj so Spursi odšteli sprejemljivih 19 milijonov, kar niti ni tako veliko za nogometaša, ki je pri 24 letih za Juventus zbral kar 181 nastopov. 10. Julian Alvarez iz River Plata v Manchester City za 17 milijonov evrov Pep Guardiola je prvi del sezone "preživel" z le enim klasičnim napadalcem, potem ko poleti po odhodu Sergia Kuna Agüera zanj ni poiskal ustrezne zamenjave. V nekaj mesecih pa je uvidel, da je zgolj Gabriel Jesus premalo in bo potreboval še nekoga, če bo želel znova napadati lovorike na vseh frontah. Dolgoročno rešitev je našel v argentinskem River Platu, iz katerega je v zameno za 17 milijonov pripeljal super nadarjenega Juliana Alvareza. 22-letnik je za River v vseh tekmovanjih dosegel 36 golov in 22 asistenc na 96 tekmah, ta izkupiček pa bo lahko še izboljšal, saj je do konca aktualne sezone posojen nazaj v Buenos Aires.

icon-expand Robin Gosens bo Inter stal "le" 25 milijonov. FOTO: Inter.it