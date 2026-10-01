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Nogomet

Janža: 4 točke in brez prejetega zadetka, zelo dober izkupiček

Brdo pri Kranju, 01. 10. 2026 18.39 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Erik Janža na tekmi Slovenija – Švedska

Za Slovenijo je polovica reprezentančnega premora. Varovanci Boštjana Cesarja so vknjižili zelo spoštljiv točkovni izkupiček, zdaj pa jih čakata dve najtežji srečanji, gostovanji v Švici in na Škotskem. Erik Janža se zaveda, da je v slovenski igri navkljub solidnemu začetku veliko prostora za izboljšave.

Štiri točke, dva dosežena zadetka in brez prejetega gola. Pred začetkom reprezentančne akcije bi velika večina slovenskih navijačev najbrž z veseljem sprejela takšen izkupiček. Na podlagi videnega v 180 minutah igre v Stožicah pa se enako velika večina najbrž strinja, da je slovenska igra daleč od idealne. Našo izbrano vrsto zdaj čakata dva najtežja preizkusa letošnje Lige narodov. Najprej bodo gostovali v Švici, nato pa v Glasgowu, kjer jih bodo pričakali Škoti.

Slovenski bočni branilec Erik Janža je z začetkom tekmovanja zadovoljen, a se zaveda, da bo treba v Švici za pozitiven rezultat prikazati še kaj več: "Po polovici smo lahko zadovoljni z rezultatom. Štiri točke in nobenega prejetega zadetka po dveh tekmah je zelo dobro. Zdaj nas čakata dve najtežji tekmi tega cikla. Ostajamo trdno na tleh in zbrani. Vemo, kje smo najboljši in kaj moramo še popraviti. Zdaj nam je cilj, da se čim bolje pripravimo na Švicarje."

Ti so na prvih dveh tekmah bili videti odlično. Severno Makedonijo in Škotsko so odpravili z rezultatom 3:0 in tako potrdili svoj status najboljše ekipe v prvi skupini lige B. Slovence v Luzernu čaka izjemno težka naloga, a ne taka, ki ji naši nogometaši v svoji najboljši formi ne bi bili kos: "Proti Švici moramo priložnosti, ki so se nam ponudile v prvem polčasu proti Makedoncem, nujno izkoristiti. Verjetno jih ne bomo imeli veliko, zato je treba vsak protinapad izpeljati brezhibno. Če prvi zabijemo gol, nam bo v nadaljevanju dosti lažje. Če nam to uspe, bomo blizu uspeha," je pred odhodom v Švico še povedal 33-letni Prekmurec.

Slovenci bodo proti Švicarjem odigrali še tretjo tekmo v enem tednu. Hud tempo, ki ga v zadnjih letih, vsaj kar se tiče reprezentančne akcije, nismo vajeni. Janža ima na situacijo veliko bolj optimističen pogled: "Dejstvo je, da igralcem ni lahko, sploh nam, ki smo odigrali vse minute. V klubu nam trener nenehno govori, da je na tretji tekmi v enem tednu fizična pripravljenost na vrhuncu. Mentalno sem se pripravil, da bo tekma proti Švici najboljša, kar se tiče fizične prisotnosti. S tako miselnostjo gledam naprej."

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