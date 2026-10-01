Janža: 4 točke in brez prejetega zadetka, zelo dober izkupiček

Štiri točke, dva dosežena zadetka in brez prejetega gola. Pred začetkom reprezentančne akcije bi velika večina slovenskih navijačev najbrž z veseljem sprejela takšen izkupiček. Na podlagi videnega v 180 minutah igre v Stožicah pa se enako velika večina najbrž strinja, da je slovenska igra daleč od idealne. Našo izbrano vrsto zdaj čakata dva najtežja preizkusa letošnje Lige narodov. Najprej bodo gostovali v Švici, nato pa v Glasgowu, kjer jih bodo pričakali Škoti.

Slovenski bočni branilec Erik Janža je z začetkom tekmovanja zadovoljen, a se zaveda, da bo treba v Švici za pozitiven rezultat prikazati še kaj več: "Po polovici smo lahko zadovoljni z rezultatom. Štiri točke in nobenega prejetega zadetka po dveh tekmah je zelo dobro. Zdaj nas čakata dve najtežji tekmi tega cikla. Ostajamo trdno na tleh in zbrani. Vemo, kje smo najboljši in kaj moramo še popraviti. Zdaj nam je cilj, da se čim bolje pripravimo na Švicarje."