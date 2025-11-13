Svetli način
Nogomet

Janža: Če bomo 'jedli travo', bodo tri točke naše

Brdo pri Kranju, 13. 11. 2025 20.17 | Posodobljeno pred 1 uro

Slovenska nogometna reprezentanca se na Brdu pri Kranju pripravlja na zadnji kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2026. V slovenskem taboru je v ospredju razmišljanja sobotni obračun s Kosovom, ki ga morajo izbranci Matjaža Keka nujno dobiti, če želijo ostati v igri za drugo mesto v skupini B, ki prinaša dodatne kvalifikacije.

Slovenski bočni branilec Erik Janža je pred novim izzivom izpostavil, da je imela Slovenija tokrat nekaj več časa za pripravo na nasprotnika v primerjavi s preteklima kvalifikacijskima ciklusoma. 

"Končno malo več dni. Temu primerno je bilo tudi malo bolj naporno. Lahko smo naredili nekaj dobrih treningov. Vemo, kaj hočemo. Pripravljenih imamo več načinov, kako premagati Kosovo. Seveda bo v soboto nekaj odvisno tudi od njih, ampak mi gledamo nase, imamo načrt in upam, da ga bomo uresničili," je povedal Janža.

Slovenska izbrana vrsta se bo v Stožicah zanašala tudi na domače navijače. "Upam, da nas ponesejo do zmage. Vsaka tekma v razprodanih Stožicah je čudovita. Sam nikoli nisem imel občutka, da ima nasprotna ekipa več navijačev kot mi, upam, da bo tudi zdaj tako. Tudi če jih bo več, upam, da bodo vseeno naši glasnejši, in to moramo mi izzvati z našo igro, pristopom, željo, energijo, voljo. Prepričan sem, da bo temu tako, ker vsi vemo, kaj ta tekma prinaša," pravi Janža.

Selektor Matjaž Kek ne bo mogel računati na Benjamina Šeška, ki je na tekmi s Tottenhamom staknil poškodbo, in na suspendiranega Adama Gnezdo Čerina.

Benjamin Šeško je proti Tottenhamu zaradi poškodbe predčasno odšepal v garderobo.
Benjamin Šeško je proti Tottenhamu zaradi poškodbe predčasno odšepal v garderobo. FOTO: Profimedia

"Malo se bo zagotovo poznalo, ampak igralci razmišljamo samo o sebi, da bomo na terenu v najboljši izdaji. To težavo bo reševal štab, selektor bo imel nekaj preglavic. Videli bomo, kako se bo odločil," izgovorov ni iskal slovenski bočni branilec.

Slovenija se je v Prištini predstavila v dobri luči, bila nevarnejši tekmec, a ni uspela kronati priložnosti. Tekma se je tako končala brez golov, Slovenci pa že več kot 180 minut čakajo na slavje ob doseženem zadetku.

"Že tam smo bili boljši, sploh v drugem polčasu. Škoda, da nismo izkoristili priložnosti, ampak zdaj igramo doma. Pristopiti moramo s še več volje, želje in energije. Mleti moramo od prve minute in prepričan sem, da če bomo res "jedli travo", bodo tri točke naše in bo gol končno prišel," dodaja Janža.

nogomet slovenija janža kosovo
