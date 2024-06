Janža: Na Euru ne bo prostora za napake

Po besedah slovenskega bočnega branilca so v slovenskem taboru z vsemi mislimi osredotočeni na prvo tekmo proti Danski. Ta bo v nedeljo ob 18. uri v Stuttgartu. "Že tako rekoč od prvega dne je prvotni cilj pripraviti se na tekmo z Dansko, tako da sledimo temu ritmu. V času priprav smo odigrali dve prijateljski tekmi, s katerih smo dobili informacije, kaj moramo še izboljšati. Računamo, da bomo do nedelje v polni pripravljenosti," je dejal.

Na treningu pod vodstvom selektorja Matjaža Keka so sodelovali tudi Petar Stojanović , Benjamin Verbič in Miha Blažič , katerih zdravstveno stanje je v preteklih dneh slovenskemu strokovnemu štabu povzročalo nekaj preglavic. Po informacijah iz slovenskega tabora bo celotna reprezentanca 26 igralcev na Kekovem zadnjem seznamu popoldne poletela v Nemčijo. Na Brnik bodo prispeli okoli 16. ure, njihovo letalo pa naj bi proti Düsseldorfu poletelo uro kasneje. Jutri bo na sporedu uradna predstavitev v reprezentančni bazi v Wuppertalu.

Slovenci imajo z Danci že izkušnje iz kvalifikacij za EP, nedeljska tekma pa bo po oceni Janže drugačna od tistih v času kvalifikacij. "Tu gre za turnirski sistem, ko imaš samo tri tekme v skupini, ki odločajo o napredovanju, tako da ni veliko prostora za napake. Tekma bo na nevtralnem igrišču. Videli smo, da so Danci izjemno močni na domačem terenu. Mi moramo predvsem gledati na svojo igro, se nasloniti na to, kar smo prikazali proti njim v Stožicah, in če bomo mi še boljši kot takrat, bomo vsekakor imeli možnosti."

Prva tekma bo tudi izjemno pomembna za preostali del turnirja, pravi levi bočni branilec slovenske reprezentance. "Čeprav še nisem igral na takšnem turnirju, bi iz tega, med spremljanjem tovrstnih tekmovanj, rekel, da je prva tekma zelo pomembna. Po eni strani si lahko na stežaj odpreš vrata za napredovanje, po drugi pa se lahko zabetoniraš že po prvi tekmi."

Čeprav v taboru še ni čutiti treme, Janža ob tem priznava, da bi znalo biti drugače že od petka naprej, ko se bo mesec nogometnega karnevala v Nemčiji tudi uradno začelo z uvodno tekmo med domačini in Škoti. "Po moje se bo vse skupaj začelo v petek, ko bomo videli, da gre zares. Ob spremljanju te tekme bomo nekako začutili, zdaj pa je res vse skupaj blizu in po moje bo to ta trenutek. Sem pa prepričan, da nas bo tudi strokovni štab, ki že ima izkušnje z velikih tekmovanj, znal ob tem ustrezno nagovoriti in pripraviti, tako da bo to pozitivna energija," je zaključil Janža.