Janža o bivšem klubu, ki sanja Ligo prvakov: Takrat ni bilo niti žog in stožcev

Erik Janža se na Poljskem počuti kot riba v vodi. Nenazadnje je prav z odličnimi predstavami za tamkajšnjega velikana Gornika iz Zabrzeja prepričal Matjaža Keka, da ga je vrnil v reprezentanco, kjer je hitro postal nezamenljiv člen na levi strani obrambe.
Za Gornik je zbral že 193 nastopov, v zadnjih treh sezonah je tudi njegov kapetan. "Rudarji" v tej sezoni po petih krogih zasedajo visoko tretje mesto, Janža pa je lahko zelo zadovoljen tudi z individualno formo, saj je dosegel že dva zadetka.
"Počutim se kot doma. Lahko bi rekel, da je to moj prvi dom, ker se redko vračam domov, le ko je daljša pavza. Počutim se res odlično. Če ne bi bilo v redu, ne bi bil tukaj že sedem let. Vsako sezono je boljše, upam, da nam letos uspe kaj več kot le sredina tabele," nam je povedal v video pogovoru.
Z ruskimi milijoni je v Pafosu zavel nov veter
Z 32-letnim bočnim branilcem smo se pogovarjali pred prvo tekmo Crvene zvezde in Pafosa v play-offu za Ligo prvakov. Janža se je z moštvom z zahoda Cipra spoznal pred osmimi leti, ko je zanj v eni sezoni zbral 33 nastopov. A to so bili drugačni časi, Pafos se je boril za obstanek, danes pa se s pomočjo ruskih vlagateljev resno spogleduje z najelitnejšim klubskim odrom.
"Takrat ni bilo v redu. Začelo se je iz nič. Nismo imeli igrišča za trening, ni bilo stožcev, ni bilo žog. Videlo pa se je, da so ruski lastniki resni in da želijo graditi, da želijo čim prej priti do vrha. Ne morem verjeti, da jim je uspelo tako hitro. Če imaš denar, je seveda lažje, ampak vsa čast jim za to, kar so naredili," je ustroj kluba, ustanovljenega pred komaj 11 leti, pohvalil Janža.
V prejšnji sezoni je Pafos prvič osvojil ciprsko prvenstvo. Sezono prej je slavil v pokalnem tekmovanju. "Klub ima veliko navijačev, čeprav je to majhno mesto. Takrat so bili še začetki, nogomet še ni bil tako pomemben del Pafosa kot danes. Domače tekme igrajo v Limassolu, ker njihov stadion ni ustrezen, ampak navijači prihajajo tudi tja. Res pišejo super zgodbo," je dodal Janža.
Organizirana zasedba pod vodstvom Španca z izkušnjami pri PSG-ju in Arsenalu
Pozornost svetovne javnosti je Pafos pred tedni pritegnil s podpisom Davida Luiza. A izkušeni Brazilec še zdaleč ni edini zvezdnik pod taktirko španskega trenerja Juana Carlosa Carceda, sicer dolgoletnega pomočnika Unaia Emeryja pri PSG-ju in Arsenalu.
"Tu je Mislav Oršić, prej je bil tudi hrvaški reprezentančni vratar Ivica Ivušić. Pa Petar Bočkaj ... Veliko je Afričanov in tehnično dobrih Brazilcev. So zelo dobra ekipa. Vidi se, da imajo dobrega trenerja, ker niso 'divjaki', ampak so zelo organizirani. Gledal sem tekmo proti Dinamo Kijevu, ko jim niso pustili prav nič. Mislim, da Zvezdi ne bo lahko."
Stavnice so kljub temu močno na strani Beograjčanov. V njihov prid govori tržna vrednost moštvev (79:20 v milijonih evrov), pa tudi evropski renome. V zadnjih sedmih sezonah so rdeče-beli štirikrat igrali skupinski del Lige prvakov, trikrat pa Ligo Evropa.
"Definitivno je Zvezda favorit. Imajo izkušnje in vrhunsko ekipo. Vsako leto igrajo Ligo prvakov ali Ligo Evropa. To je velik plus, Pafos pa je prvič na tej ravni. Če bo Crvena zvezda prava in Pafosa ne bo preveč podcenjevala, bi to moralo zadostovati. Če pa bo v ospredje prišla njihova mentaliteta, pa bi lahko imeli težave," še meni Janža, ki bo na delu lahko spremljal tudi reprezentančnega soigralca Timija Maxa Elšnika.
Janžo smo vprašali tudi o pričakovanjih pred septembrskih začetkom kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Slovenija se bo v zelo zahtevni skupini pomerila s Švico, Švedsko in Kosovom. Prva tekma bo 5. septembra v Stožicah proti Švedski.
"Komaj čakam, da se po poletju ponovno dobimo. Definitivno verjamemo, da lahko naredimo nekaj dobrega. Zavedamo se, da je skupina težja kot v kvalifikacijah za Euro, ampak tudi tekem je manj. Vse je mogoče. Zelo pomembno bo, kako bomo začeli. Verjamemo, da lahko. Imamo dobro ekipo."
