Janža o bivšem klubu, ki sanja Ligo prvakov: Takrat ni bilo niti žog in stožcev

Slovenski reprezentant Erik Janža, ki že sedmo sezono zapored igra za poljski Gornik Zabrze, bo z zanimanjem spremljal nocojšnjo tekmo svojega nekdanjega kluba Pafosa, ki bo gostoval pri Crveni zvezdi. Janža je za Ciprčane igral v sezoni 2017/2018, ko razmere še zdaleč niso bile takšne kot sedaj. Z zvezdniki okrepljeni Pafos se namreč resno spogleduje s prvim nastopom v Ligi prvakov. Prenos obračuna na Kanalu A in VOYO ob 20.45.

Erik Janža je v sedmih sezonah postal prava legenda poljskega velikana. Kmalu bo vpisal svoj 200. nastop zanj. FOTO: Profimedia icon-expand

Erik Janža se na Poljskem počuti kot riba v vodi. Nenazadnje je prav z odličnimi predstavami za tamkajšnjega velikana Gornika iz Zabrzeja prepričal Matjaža Keka, da ga je vrnil v reprezentanco, kjer je hitro postal nezamenljiv člen na levi strani obrambe.

Gornik Zabrze ima v svojih vitrinah 14 državnih in šest pokalnih naslovov, s čimer je drugi najtrofejnejši klub na Poljskem. Zanj nastopa tudi dolgoletni nemški reprezentant Lukas Podolski.

Za Gornik je zbral že 193 nastopov, v zadnjih treh sezonah je tudi njegov kapetan. "Rudarji" v tej sezoni po petih krogih zasedajo visoko tretje mesto, Janža pa je lahko zelo zadovoljen tudi z individualno formo, saj je dosegel že dva zadetka. "Počutim se kot doma. Lahko bi rekel, da je to moj prvi dom, ker se redko vračam domov, le ko je daljša pavza. Počutim se res odlično. Če ne bi bilo v redu, ne bi bil tukaj že sedem let. Vsako sezono je boljše, upam, da nam letos uspe kaj več kot le sredina tabele," nam je povedal v video pogovoru.

Z ruskimi milijoni je v Pafosu zavel nov veter

Z 32-letnim bočnim branilcem smo se pogovarjali pred prvo tekmo Crvene zvezde in Pafosa v play-offu za Ligo prvakov. Janža se je z moštvom z zahoda Cipra spoznal pred osmimi leti, ko je zanj v eni sezoni zbral 33 nastopov. A to so bili drugačni časi, Pafos se je boril za obstanek, danes pa se s pomočjo ruskih vlagateljev resno spogleduje z najelitnejšim klubskim odrom. "Takrat ni bilo v redu. Začelo se je iz nič. Nismo imeli igrišča za trening, ni bilo stožcev, ni bilo žog. Videlo pa se je, da so ruski lastniki resni in da želijo graditi, da želijo čim prej priti do vrha. Ne morem verjeti, da jim je uspelo tako hitro. Če imaš denar, je seveda lažje, ampak vsa čast jim za to, kar so naredili," je ustroj kluba, ustanovljenega pred komaj 11 leti, pohvalil Janža. V prejšnji sezoni je Pafos prvič osvojil ciprsko prvenstvo. Sezono prej je slavil v pokalnem tekmovanju. "Klub ima veliko navijačev, čeprav je to majhno mesto. Takrat so bili še začetki, nogomet še ni bil tako pomemben del Pafosa kot danes. Domače tekme igrajo v Limassolu, ker njihov stadion ni ustrezen, ampak navijači prihajajo tudi tja. Res pišejo super zgodbo," je dodal Janža.

Stadion v Limasolu, na katerem Pafos igra svoje domače evropske tekme.

Organizirana zasedba pod vodstvom Španca z izkušnjami pri PSG-ju in Arsenalu

Pozornost svetovne javnosti je Pafos pred tedni pritegnil s podpisom Davida Luiza. A izkušeni Brazilec še zdaleč ni edini zvezdnik pod taktirko španskega trenerja Juana Carlosa Carceda, sicer dolgoletnega pomočnika Unaia Emeryja pri PSG-ju in Arsenalu.

S Pafosom se je v zadnjem času povezovalo tudi urugvajskega veterana Edinsona Cavanija, ki je trenutno član Boce Juniors.

"Tu je Mislav Oršić, prej je bil tudi hrvaški reprezentančni vratar Ivica Ivušić. Pa Petar Bočkaj ... Veliko je Afričanov in tehnično dobrih Brazilcev. So zelo dobra ekipa. Vidi se, da imajo dobrega trenerja, ker niso 'divjaki', ampak so zelo organizirani. Gledal sem tekmo proti Dinamo Kijevu, ko jim niso pustili prav nič. Mislim, da Zvezdi ne bo lahko."

Pafos je v prejšnjem krogu kvalifikacij izločil kijevski Dinamo. FOTO: Profimedia icon-expand

Stavnice so kljub temu močno na strani Beograjčanov. V njihov prid govori tržna vrednost moštvev (79:20 v milijonih evrov), pa tudi evropski renome. V zadnjih sedmih sezonah so rdeče-beli štirikrat igrali skupinski del Lige prvakov, trikrat pa Ligo Evropa. "Definitivno je Zvezda favorit. Imajo izkušnje in vrhunsko ekipo. Vsako leto igrajo Ligo prvakov ali Ligo Evropa. To je velik plus, Pafos pa je prvič na tej ravni. Če bo Crvena zvezda prava in Pafosa ne bo preveč podcenjevala, bi to moralo zadostovati. Če pa bo v ospredje prišla njihova mentaliteta, pa bi lahko imeli težave," še meni Janža, ki bo na delu lahko spremljal tudi reprezentančnega soigralca Timija Maxa Elšnika.