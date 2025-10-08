Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Janža pred Kosovom: Igralsko imamo večjo kakovost

Brdo pri Kranju, 08. 10. 2025 16.05 | Posodobljeno pred 52 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.M. , M.D. , STA
Komentarji
1

Slovenska nogometna reprezentanca bo v četrtek popoldne odpotovala v Prištino, kjer jo v petek zvečer čaka tretja kvalifikacijska tekma za svetovno prvenstvo 2026. Tekmec bo izbrana vrsta Kosova, ki ima kakovostno zasedbo in bo zahteven tekmec. Četa Matjaža Keka verjame, da se bo v Ljubljano vrnila z nujno potrebnimi točkami.

Slovenska nogometna reprezentanca je po dveh tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo na dnu skupine B. Med septembrskim reprezentančnim premorom je doma remizirala s Švedsko in izgubila na gostovanju v Švici. "Vemo, kaj moramo narediti, če hočemo nekam iti. Moramo pa bolj gledati nase, da bomo mi boljši. In če bomo, bo tudi izid boljši," je pred treningom na Brdu pri Kranju povedal bočni branilec Erik Janža.

Njega in soigralce najprej čaka gostovanje v Prištini, kjer bodo igrali na razprodanem stadionu. "Ta reprezentanca je v zadnjih letih odigrala veliko takih tekem z naelektrenim vzdušjem. S tem ne bo težav. Bo pa pomembno, kako bomo začeli tekmo, da ne bomo paničarili, tudi če bodo pritisnili. Moramo odgovoriti mirno, da si ne zapletemo položaja že na začetku. Igralsko pa imamo večjo kakovost," dodaja 32-letnik, ki je v dresu izbrane vrste doslej odigral 25 obračunov.

Slovenija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze na 50. mestu, Kosovo pa na 91. S slednjim so se Slovenci doslej merili dvakrat, in sicer jeseni 2020 v ligi narodov. Obakrat so zmagali z golom razlike (1:0, 2:1). "Mi moramo imeti več želje, energije, v Švici smo bili videti prazni. To se ne sme ponoviti. Samo tako lahko naredimo izid, ko smo 'napaljeni'," zaključuje Janža.

nogomet slovenija reprezentanca kvalifikacije svetovno prvenstvo erik janža
Naslednji članek

Cristiano Ronaldo je postal milijarder

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bandit1
08. 10. 2025 16.41
To kakovost ste že večkrat pokazali skupaj z nakladačem selektorjem.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286