Janža pred Kosovom: Igralsko imamo večjo kakovost

Slovenska nogometna reprezentanca je po dveh tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo na dnu skupine B. Med septembrskim reprezentančnim premorom je doma remizirala s Švedsko in izgubila na gostovanju v Švici. "Vemo, kaj moramo narediti, če hočemo nekam iti. Moramo pa bolj gledati nase, da bomo mi boljši. In če bomo, bo tudi izid boljši," je pred treningom na Brdu pri Kranju povedal bočni branilec Erik Janža .

Njega in soigralce najprej čaka gostovanje v Prištini, kjer bodo igrali na razprodanem stadionu. "Ta reprezentanca je v zadnjih letih odigrala veliko takih tekem z naelektrenim vzdušjem. S tem ne bo težav. Bo pa pomembno, kako bomo začeli tekmo, da ne bomo paničarili, tudi če bodo pritisnili. Moramo odgovoriti mirno, da si ne zapletemo položaja že na začetku. Igralsko pa imamo večjo kakovost," dodaja 32-letnik, ki je v dresu izbrane vrste doslej odigral 25 obračunov.

Slovenija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze na 50. mestu, Kosovo pa na 91. S slednjim so se Slovenci doslej merili dvakrat, in sicer jeseni 2020 v ligi narodov. Obakrat so zmagali z golom razlike (1:0, 2:1). "Mi moramo imeti več želje, energije, v Švici smo bili videti prazni. To se ne sme ponoviti. Samo tako lahko naredimo izid, ko smo 'napaljeni'," zaključuje Janža.