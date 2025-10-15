Svetli način
Nogomet

Japonci prvič po desetletjih ugnali Brazilce

Tokio, 15. 10. 2025 07.54 | Posodobljeno pred 13 dnevi

STA , M.J.
2

Japonska nogometna reprezentanca je s tremi zadetki v drugem polčasu osupnila Brazilijo in na prijateljski tekmi v Tokiu zmagala s 3:2, kar je bila njihova prva zmaga nad Južnoameričani v 14 poskusih. Argentinci pa so v Miamiju s 6:0 ugnali Portoriko, predvsem po zaslugi dveh podaj superzvezdnika Lionela Messija.

Selektor Hajime Moriyasu je dejal, da je Japonska na prvo zmago nad Brazilijo čakala desetletja, in pozval svoje varovance, naj jo izkoristijo kot odskočno desko za uspeh na svetovnem prvenstvu 2026. Japonska je na zadnjem mundialu 2022 v Katarju premagala Nemčijo in Španijo v skupinskem delu, preden je v osmini finala po enajstmetrovkah izgubila proti Hrvaški. Zdaj ima japonska reprezentanca v ZDA, Kanadi in Mehiki visok cilj, selektor Moriyasu je dejal, da meri na zmago.

"Še naprej bomo delali to, kar smo počeli doslej, in poskušali korak za korakom dvigovati raven svoje igre," je dejal Moriyasu. "Svetovno prvenstvo ne bo lahko in mislim, da se bo Brazilija vrnila še močnejša, zato moramo še naprej delati korak za korakom."

Lionel Messi
Lionel Messi FOTO: AP

Argentinci so se v Miamiju pomerili s Portorikom in slavili visoko zmago. Približno deset minut po uvodnem golu Alexisa Mac Allisterja (14. minuta) je osemkratni dobitnik zlate žoge Lionel Messi podal Gonzalu Montielu (23.). Ta podvig je Messi ponovil tudi pri zadnjem golu Lautara Martineza (84.). Tekma je bila prvotno predvidena za 13. oktober v Chicagu, vendar so prizorišče spremenili zaradi političnih napetosti v mestu v Illinoisu, kjer so ameriške imigracijske oblasti izvajale racije, usmerjene proti nezakonitim priseljencem.

Predsednik Donald Trump, ki Chicago opisuje kot "vojno območje", želi tja namestiti nacionalno gardo. Dvesto rezervistov je nedavno že napotil v bližino mesta. Po besedah organizatorjev so tekmo sicer prestavili zaradi nizke prodaje vstopnic, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Son Heung-min
Son Heung-min FOTO: AP

Južnokorejski nogometaši so se v Seulu z domačo zmago z 2:0 nad Paragvajem vrnili na pravo pot, meni prvi zvezdnik Son Heung-min, potem ko so pred tem z 0:5 izgubili proti Brazilcem. Kapetan Son, ki je s svojim 138. nastopom proti Paragvaju dosegel nov rekord za moško reprezentanco Južne Koreje, je svojo ekipo pozval, naj na mundialu 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi ne gleda na zveneč ugled tekmecev.

Kolllerik
15. 10. 2025 19.14
+1
Carlito.... 🤣🤣
ODGOVORI
1 0
St. Gallen
15. 10. 2025 15.49
+1
Toyota team
ODGOVORI
1 0
