Japonci spisali zgodovino: zgrešili kar devet 11-metrovk zapored

Nogometaši Vissel Kobeja in Jokohama Marinosov so v Saitami namreč zapravili uvodnih devet strelov z bele točke, potem ko so morale v japonskem superpokalu o zmagovalcu po remiju s 3:3 odločati enajstmetrovke. Za Kobe so v rednem delu tekme zadeli Douglas , Kjogo Furuhaši in Hotaru Jamaguči , za Marinose pa Marcos Junior , Takahiro Ohgihara in Erik .

V že kar malce bizarno slabi seriji enajstmetrovk, ki so nato odločale o zmagovalcu, sta Kobejev vratar Japonec Hiroki IIkurain Južni Korejec Park Il-Gjunajprej prejela gola Thiaga Martinsain Andresa Inieste, ekipi pa sta bili brezhibni tudi v drugi seriji. Nato so Marinosi zgrešili petkrat, Kobe, čigar člani so nekdanji nogometaši Barcelone Iniesta, Sergi Samper in Thomas Vermaelen(tudi Belgijec je bil med tistimi, ki so zgrešili), pa štirikrat zapored. Nato se je izvajalcem spet "odprlo" in kot sedmi izvajalec je za Kobe odločilni zadetek za zmago s 3:2 prispeval Hotaru Jamaguči.

Za Kobe je to drugi kos srebrnine v sezoni, potem ko so svojega prvega v zgodovini elitne japonske lige osvojili na začetku januarja z zmago v cesarjevem pokalu.