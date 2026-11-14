Ancelotti in Raphinha ponorela po spornem golu, Vinicius z dvema mojstrovinama

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Prijateljsko tekmo med Japonsko in Brazilijo v Singapurju, ki so jo Japonci dobili s 3:2, so zaznamovali izjemni zadetki in burno dogajanje ob koncu srečanja. Japonska je že do 18. minute povedla z 2:0. Take Kubo je v 14. minuti po bliskovitem protinapadu pretekel velik del igrišča in premagal brazilskega vratarja, le štiri minute pozneje pa je po napaki brazilske obrambe zadel še Keito Nakamura.

Carlo Ancelotti FOTO: AP

Brazilci so se vrnili predvsem po zaslugi Viniciusa Juniorja. Zvezdnik madridskega Reala je v 32. minuti navdušil s silovitim strelom z okoli 20 metrov z desne strani in žogo poslal v levi zgornji kot vrat.

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Še lepši je bil njegov drugi zadetek v 74. minuti, ko je z leve strani z desnico neubranljivo meril v nasprotni kot.

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Ko je že kazalo, da se bo srečanje končalo brez zmagovalca, je globoko v sodnikovem dodatku za zmago Japonske zadel Tatsuhiro Sakamoto. Gol pa je sprožil veliko polemik, saj se je zdelo, da je japonski nogometaš v akciji pred zadetkom storil prekršek.

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