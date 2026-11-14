Ancelotti in Raphinha ponorela po spornem golu, Vinicius z dvema mojstrovinama

Prijateljsko tekmo med Japonsko in Brazilijo v Singapurju, ki so jo Japonci dobili s 3:2, so zaznamovali izjemni zadetki in burno dogajanje ob koncu srečanja. Japonska je že do 18. minute povedla z 2:0. Take Kubo je v 14. minuti po bliskovitem protinapadu pretekel velik del igrišča in premagal brazilskega vratarja, le štiri minute pozneje pa je po napaki brazilske obrambe zadel še Keito Nakamura.
Brazilci so se vrnili predvsem po zaslugi Viniciusa Juniorja. Zvezdnik madridskega Reala je v 32. minuti navdušil s silovitim strelom z okoli 20 metrov z desne strani in žogo poslal v levi zgornji kot vrat.
Še lepši je bil njegov drugi zadetek v 74. minuti, ko je z leve strani z desnico neubranljivo meril v nasprotni kot.
Ko je že kazalo, da se bo srečanje končalo brez zmagovalca, je globoko v sodnikovem dodatku za zmago Japonske zadel Tatsuhiro Sakamoto. Gol pa je sprožil veliko polemik, saj se je zdelo, da je japonski nogometaš v akciji pred zadetkom storil prekršek.
Brazilski tabor je ostro protestiral zaradi odločitve sodnikov. Jeza je bila tako velika, da sta rdeča kartona po koncu prejela selektor Carlo Ancelotti in reprezentant Raphinha. Viniciusovi mojstrovini tako nista bili dovolj, da bi Brazilija preprečila poraz.
Izid:
Japonska - Brazilija 3:2 (1:1)
Kabu 15., Nakamura 19., Sakamoto 90.; Vinicius 33., 75.
Belloli 75.
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