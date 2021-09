Japonska odpovedala organizacijo klubskega SP

Vsakoletni nogometni turnir, na katerem skupaj z najboljšo ekipo države gostiteljice tekmujejo prvaki šestih svetovnih konfederacij, bi moral biti v deželi vzhajajočega sonca decembra. Japonska nogometna zveza (JFA) pa se je odločila, da se odreče pravici do organizacije prvenstva, piše tiskovna agencija Kyodo .

"Tveganje povečanja okužb z novim koronavirusom in težave pri pridobivanju dobička zaradi verjetne omejitve gledalcev na tekmah so vplivale na to odločitev," je Kyodo navedel anonimne vire. Japonska zveza pa se dogovarja s Fifo, če bi lahko klubsko svetovno prvenstvo prestavila na začetek prihodnjega leta. "Podrobnosti o naslednjem klubskem svetovnem prvenstvu bodo znane pravočasno," pa je za francosko agencijo AFP povedal tiskovni predstavnik Fife.

Klubsko SP je bilo nazadnje na Japonskem leta 2016, japonska nogometna zveza pa ga je letos želela pripraviti v okviru 100-letnice nogometa, še piše Kyodo. Turnir običajno poteka decembra, vendar so izvedbo 2020 v Katarju zaradi koronavirusne pandemije preložili na februar 2021. Zmagovalec je postal Bayern München.