Jarc objavil seznam igralk za priprave v Turčiji

Leto 2023 bo zaznamoval tudi začetek novoustanovljene lige narodov. "Najprej bi pozdravil odločitev Evropske nogometne zveze, ki je ustanovila novo tekmovanje. Najbolj me veseli, da v Uefinih terminih ne bo več treba iskati kakovostnih nasprotnic za prijateljske tekme. Ob tem me veseli tudi to, da bomo igrali s kakovostnejšimi reprezentancami, kar Slovenija za razvoj igralk trenutno še kako potrebuje," je povedal Jarc.

Na čakanju so Adrijana Mori (Turbine Potsdam), Tina Marolt (Keflavik), Sara Ketiš (Torrense), Špela Rozmarič (Mura) in Zala Vindišar (Olimpija).

Na Jarčevem seznamu so Kaja Eržen (Fiorentina), Zala Kuštrin (Bologna), Nina Babnik (Albergaria), Lara Prašnikar (Eintracht Frankfurt), Lana Golob (Pomigliano), Kristina Erman (Fortuna Sittard), Mateja Zver (St. Pölten), Zala Meršnik (Huelva), Dominika Čonč (Sampdoria), Sara Agrež (Wolfsburg), Luana Zajmi (Split), Mirjam Kastelec (Ljubljana), Izabela Križaj (Olimpija), Sara Makovec (Olimpija), Manja Rogan (Olimpija), Ana Milović (Olimpija), Živa Galjot (Radomlje), Sara Gradišek (Radomlje), Iva Kocijan (Mura), Lara Klopčič (Mura), Špela Kolbl (Mura), Kaja Korošec (Mura) in Evelina Kos (Mura).

Dodal je, da motivacije ne bo manjkalo. "Če si profesionalec, kot sem jaz že vse življenje, je motiv to, da si vedno boljši in da si vedno želiš zmagati. Iz napak se moraš učiti in jih odpraviti. Energije pri dekletih ne manjka. V zadnjih dveh ciklih nam je vedno zmanjkalo nekaj kakovostnih minut ali pa, kot radi rečemo, pika na i. Dekleta in stroka, ki vodi žensko reprezentanco A, pa si več kot zaslužijo, da se enkrat in posledično tudi prvič uvrstijo na veliko tekmovanje," je še dejal.

Slovenija je leto 2023 pričakala kot 43. država na uradni lestvici Mednarodne nogometne zveze, višje je bila v vsej svoji zgodovini le oktobra lani – na 42. mestu. Ko je Jarc reprezentanco prevzel februarja 2018, je bila ta na 62. mestu.