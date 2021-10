Jarc (p)o remiju z Valižankami: Glave gor, že zdaj razmišljamo o tekmi v Grčiji

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v 3. krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki ga bosta leta 2023 gostili Avstralija in Nova Zelandija, v Lendavi igrala neodločeno proti Walesu 1:1. Za Slovenijo je edini gol dosegla današnja rojstnodnevna slavljenka Manja Rogan v 69., za Wales pa Kayleigh Green v 71. minuti. Izbranke slovenskega selektorja Boruta Jarca so v svojem tretjem kvalifikacijskem dvoboju v skupini I osvojile točko, skupaj jih imajo štiri. Pred obračunom z Valižankami so visoko odpravile Estonke s 4:0 in izgubile proti Francozinjam z 2:3, naslednja tekma pa jih čaka v torek, ko se bodo v Larissi pomerile z Grkinjami.

icon-expand Slovenke so v Lendavi povedle, tekma pa se je končala z remijem. FOTO: Liisi Troska jalgpall.ee Že ob pogledu na našo prvo postavo je bilo jasno, da si prvo pohvalo zasluži zdravniška služba naše reprezentance, saj je uspela usposobiti za igro Lano Golob. Prav slednja je bila tista, ki se je izkazala s posredovanjem v 5. minuti. V evropskih kvalifikacijah nastopa 51 reprezentanc v devetih skupinah. Evropa bo dala 11 neposrednih potnic na SP, ki bo v devetih mestih in na desetih stadionih v Avstraliji in Novi Zelandiji. Prvi polčas ni postregel s presežkom igre, bi pa lahko Slovenija odšla na odmor z minimalno prednostjo, a kapetanka Mateja Zver ni izkoristila priložnosti v 42. minuti. V 47. minuti se je v zreli priliki znašla Špela Kolbl, a je poslala žogo mimo gola. V 54. minuti je Zverova našla Kolblovo, strel pa mimo vrat. Selektor Borut Jarc je naredil tri menjave. Po prvem polčasu je v igro poslal Manjo Rogan, ki je nadomestila Pamelo Begić, potem je Jarc okrepil napad z dvojcem Adrijana Mori&Ana Milović. Prav Roganova je v 69. minuti z dobro merjenim strelom v daljši kot zabila za 1:0. Še prej velja omeniti dobro posredovanje danes zanesljive Zale Meršnik, ki je v 62. minuti pravočasno stekla iz svojega gola. Veselje ob slovenskem golu je bilo kratkotrajno, le minuto zatem je izenačujoči zadetek dosegla 33-letna Kayleigh Green. Izkušena Valižanka je v 76. minuti zavoljo drugega rumenega kartona morala zapustiti igrišče, Slovenke pa v končnici tekme niso izkoristile številčne premoči na igrišču. "Težko smo prihajali do neke kombinatorne igre, ki nas krasi v tem trenutku, tudi iz protinapadov ni šlo. Na koncu pa lahko rečem, da bi mi lahko kaj zadeli več, ali pa Valižanke. Vedeti pa je treba, to je šele tretja tekma kvalifikacij, pot je še dolga. Glave gor, že zdaj razmišljamo o tekmi v Grčiji, od tam pa se želimo vrniti s tremi točkami," je po tekmi za uradno spletno stran NZS povedal selektor Jarc. "Na koncu tekme je ostal malce grenak priokus zaradi te točke. A ni predaje, vse je še odprto. Veseli smo tudi te točke, v Grčijo pa gremo po zmago. Sicer pa bi čestitala obema ekipama za vrhunski agresivni pristop, tekma je bila odlična. Nam je pa zmanjkalo ob koncu nekaj sreče, da nismo izkoristile priložnosti, ki smo jih imele," pa je za spletno stran krovne zveze dodala Manja Rogan, strelka edinega gola za Slovenijo. icon-expand Borut Jarc FOTO: NZS Kako na SP 2023?

Devet zmagovalk skupin se bo neposredno uvrstilo na svetovno prvenstvo, devet najboljših drugouvrščenih ekip pa gre v dodatne kvalifikacije, ki bodo dale še dve potnici za mundial. Tretja ekipa iz "play-offa" pa si bo zagotovila udeležbo na dodatnih medcelinskih kvalifikacijah za mesto na SP 2023. Prvič v zgodovini SP bo na zaključnem turnirju najboljših ženskih reprezentanc sodelovalo 32 reprezentanc, prej jih je bilo 24. Naslov prvakinj bodo branile nogometašice Združenih držav Amerike, ki so se z naslovom svetovnih prvakinj okitile v letih 2014 in 2018.