Jarc: Z izkupičkom v kvalifikacijah smo zadovoljni

Slovenija v skupini I zaseda 3. mesto. Varovanke selektorja Boruta Jarca so zbrale sedem točk: v gosteh so porazile Estonijo in Grčijo, doma pa remizirale z Walesom in doživele tesen poraz proti Franciji. Pred nadaljevanjem ima Slovenija vse v svojih rokah. "Pred nami sta 5. in 6. tekma kvalifikacij za SP. Doslej smo lahko zadovoljni z izkupičkom točk, kar je v kvalifikacijah najbolj pomembno. Zavedamo se, da bi se lahko v prvih štirih tekmah tudi kako drugače razpletlo, da bi imeli lahko tudi kako točko več. A o tem zdaj ni potrebno razpredati. Pred nami sta zelo pomembni tekmi proti Estoniji in Grčiji. Bistveno je, da predvsem igralke na terenu pokažejo pravi karakter, pravi odnos do grba, zastave in himne. Pričakujem tudi veliko dozo strpnosti in potrpežljivosti predvsem v fazi napada. V obeh tekmah smo favoriti na papirju. A papir zame ne šteje nič. Verjamem v naše punce, da bodo obe tekmi odigrale na kvalitetnem nivoju, kot so to znale in dokazale že v preteklosti," je povedal selektor Borut Jarc. "Na seznamu tokrat ni Sare Agrež, ki je v fazi rehabilitacije. Žal nanjo ne moremo računati. Boljše je tako, da se pozdravi, da bomo imeli komandantko zadnje linije pripravljeno za tekme v letu 2022," je za uradno spletno stran NZS še povedal slovenski selektor.



Vabljene igralke:

Nika Babnik (CLube de Albergaria), Lara Prašnikar (Eintracht Frankfurt), Adrijana Mori (FC Carl Zeiss Jena), Nina Predanič (Grasshopper Club Zürich), Kristina Erman (Royal Charleroi Sporting Club), Kaja Eržen (S.S.D. Napoli Femminile), Mateja Zver (SKN St. Polten), Zala Meršnik (Turbine Potsdam), Dominika Čonč (Valencia CF Femenino), Lana Golob (Worcester Smiles FC), Lara Klopčič (ŽNK Olimpija Ljubljana), Evelina Kos (ŽNK Olimpija Ljubljana), Izabela Križaj (ŽNK Olimpija Ljubljana), Ana Milović (ŽNK Olimpija Ljubljana), Sara Nemet (ŽNK Olimpija Ljubljana), Manja Rogan (ŽNK Olimpija Ljubljana), Nika Šapek (ŽNK Olimpija Ljubljana), Zala Vindišar (ŽNK Olimpija Ljubljana), Špela Kolbl (ŽNK Pomurje Beltinci), Kaja Korošec (ŽNK Pomurje Beltinci), Sara Makovec (ŽNK Pomurje Beltinci), Špela Rozmarič (ŽNK Pomurje Beltinci), Zala Kuštrin (ŽNK Radomlje).



Igralke na čakanju:

Pamela Begić (ŽNK Ljubljana), Sara Ketiš (Zaragoza Club de Fútbol Femenino), Tina Marolt (Keflavik), Barbara Kralj (ŽNK Olimpija Ljubljana), Anja Prša (ŽNK Olimpija Ljubljana), Eva Vodušek (ŽNK Radomlje).