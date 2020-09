Kvalifikacije za EP: Slovenke s kadrovskimi težavami pred spopadom s Turkinjami

"Sara Agrež se vrača po poškodbi in še ni dovolj nared. Zavoljo zdravstvenih težav z nami ni tudi Tine Paliska, od prej so poškodovane Adrijana Mori, Izabela Križajin Ana Milović. Naknadno smo vpoklicali Zalo Kuštrin in Zalo Vindišar,"je za uradno spletno stran NZS uvodoma dejalselektor Borut Jarc. "Prvi dan bo namenjen vnovičnemu snidenju in regeneraciji. Ne pozabimo, da je imela večina igralk konec tedna še zahtevne prvenstvene tekme, tudi program dela bo temu namenjen. V torek zjutraj pa se povsem fokusiramo na Turčijo,"je dodal selektor Jarc. Slovenija je dosedaj odigrala šest tekem v teh kvalifikacijah, zbrala je po tri zmage in tri poraze. Pred njo je tokratna tekma s Turčijo, oktober bo v znamenju gostovanj v Rusiji in Estoniji. Prav Estonija pa za konec kvalifikacij decembra prihaja v Slovenijo.



Vabljene igralke:

Dominika Čonč (AC Milan ITA), Kristina Erman (Arna-Bjørnar Bergen NOR), Kaja Eržen (Roma ITA), Lara Prašnikar (Eintracht Frankfurt NEM), Nika Babnik (FC Wacker Innsbruck (AVT), Lara Ivanuša (Ferencvaroš MAD), Sara Ketiš (Pink Bari ITA), Nina Predanič (SK Sturm Graz AVT), Mateja Zver (SKN St. Pölten AVT), Pamela Begić (Sporting de Huelva ŠPA), Zala Meršnik (Turbine Potsdam NEM), Lara Klopčič (ŽNK Olimpija Ljubljana), Evelina Kos (ŽNK Olimpija Ljubljana), Anja Prša (ŽNK Olimpija Ljubljana), Nika Šapek (ŽNK Olimpija Ljubljana), Lana Golob (ŽNK Pomurje Beltinci), Špela Kolbl (ŽNK Pomurje Beltinci), Kaja Korošec (ŽNK Pomurje Beltinci), Sara Makovec (ŽNK Pomurje Beltinci), Sara Nemet (ŽNK Pomurje Beltinci), Špela Rozmarič (ŽNK Pomurje Beltinci), Zala Vindišar (ŽNK Olimpija Ljubljana), Zala Kuštrin (ŽNK Radomlje).



Pot do Eura 2022

V kvalifikacijah sodeluje 47 reprezentanc, ki so razdeljene v devet skupin – dve skupini s šestimi ekipami in sedem skupin s petimi ekipami. Na evropsko prvenstvo se neposredno uvrsti devet prvakinj skupin in po tri najboljše drugouvrščene zasedbe. Šesterica preostalih drugouvrščenih gre v dodatne kvalifikacije. Leta 2017 so na domačem evropskem prvenstvu prvakinje postale Nizozemke. Naša ženska članska reprezentanca bo septembra nadaljevala s kvalifikacijami za evropsko prvenstvo, ki bo leta 2022 v Angliji. Izbrana vrsta selektorjaBoruta Jarca v skupini 1 zaseda 3. mesto, v petek, 18. septembra, na štadionu v Kranju gosti Turčijo.