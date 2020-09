Padla Turčija: Slovenke do četrte zmage v kvalifikacijah za EP

Slovenija v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2021 nastopa v skupini 1, ob njej pa še Nizozemska, Rusija, Kosovo, Turčija in Estonija. Slovenija je v prvem delu izgubila z Rusijo (0:1), potem je dvakrat visoko porazila Kosovo (5:0, 3:0) in Turčijo (6:1) ter dvakrat izgubila proti Nizozemski (2:4, 1:4). Tokrat se je v Kranju še drugič v kvalifikacijah merila s Turčijo in jo spet premagala. Turkinje so povedle v 18. minuti prekGülbin Hiz, Slovenke pa so izenačile v 28. minuti, ko je Mateja Zver zadela z bele pike. V 41. minuti je bila Zverova v vlogi podajalke pri drugem slovenskem zadetku, ki ga je dosegla Lara Prašnikar. V 78. minuti je po novi podaji Zverove za 3:1 zadela Špela Kolbl. Jarc je sicer tekmo začel s postavo Zala Meršnik, Kaja Eržen, Špela Rozmarič, Lana Golob, Lara Klopčič, Kaja Korošec, Dominika Čonč, Mateja Zver, Pamela Begič,Špela Kolbl in Lara Prašnikar. V nadaljevanju sta priložnost dobili še Nina Predanič in Lara Ivanuša.

Na evropsko prvenstvo se neposredno uvrstijo vse zmagovalke devetih skupin in po tri najboljše drugouvrščene zasedbe. Šesterica preostalih drugouvrščenih bo nastopila v dodatnih kvalifikacijah.

Izidi, Skupina A:

Rusija - Nizozemska 0:1 (0:1)

Kosovo - Estonija 2:0 (2:0)

Slovenija- Turčija 3:1 (2:1)

Lestvica:

1. Nizozemska 7 7 0 0 29:3 21

2. Slovenija 7 4 0 3 20:11 12

3. Rusija 5 3 0 2 10:3 9

4. Kosovo 6 3 0 3 6:14 9

5. Estonija 5 0 1 4 1:15 1

6. Turčija 6 0 1 5 2:22 1