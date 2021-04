Slovenke pripravljene na začetek kvalifikacij za SP

Naša reprezentanca bo jeseni začela kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki bo leta 2023. Da bi prišla na kvalifikacije še bolje uigrana, je selektor slovenskih nogometašic Borut Jarc v aprilu predvidel dve kvalitetni prijateljski tekmi. Tekma proti Srbiji, ki bi morala biti na sporedu v petek, je zaradi trenutnih razmer odpovedana. Na sporedu ostaja tekma s Slovaško, ki bo v torek v Čatežu pri Brežicah. "Uefin termin je še kako dobrodošel za našo reprezentanco. Hvala bogu, da smo se lahko zbrali in opravili kak trening več. To je bistvenega pomena. Smo pa vsi v pričakovanju jutrišnje tekme proti Slovaški. To je tekma, ki je le na papirju prijateljska, vse ostalo 'prijateljsko' nas ne zanima–na vseh tekmah iščemo pozitiven rezultat," je za uradno spletno stran NZSuvodoma povedal selektor Jarc. Pri tokratni akciji sicer ne more računati na trojec Dominika Čonč, Kristina Ermanin Lara Ivanuša, ki okreva po poškodbah. "Pogoji za delo so odlični, prav tako hotel. Poudarek pri delu pa je na dobrem sprejemu in kvalitetni predaji žoge. Nadgrajujemo tehnično-taktične elemente. S pridom izkoriščamo tudi dejstvo, da imamo malce več časa za trening. Predvsem pa imajo igralke s psihološkega vidika na voljo več tistega ne tako obremenilnega časa, ki je sicer prisoten pred tekmami," nadaljuje Jarc. Z ekipo je na začetku priprav opravil tudi kratko analizo tekme proti Estoniji. "Zakaj kratko? Ker so imele igralke nalogo, da se same analizirajo po tej tekmi. Vse igralke so se fantastično odzvale, si pogledale svojo igro in temu primerno povedale, kaj so naredile dobro in kaj slabo. Tudi na tem področju razmišljanja smo šli še korak naprej,"pravi selektor, ki dodaja, da sta si v petek na treningu nasproti stali dve ekipi Slovenije. "To je bilo na nivoju kvalifikacijske tekme. Vse punce so svoje delo vzele več kot resno in maksimalno odgovorno, vse pa so tudi odigrale po vsaj 70 minut," je v pogovoru za spletno stran NZS pohvali svoje varovanke Borut Jarc, potem pa misli usmeri k torkovi tekmi.