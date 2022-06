'Dekleta kažejo izredno voljo in zagnanost z jasno željo, da jim uspe veliki met'

Ženska članska reprezentanca se je na zadnji Fifini lestvici zavihtela na 45. mesto, tako visoko v svoji zgodovini še ni bila. Na Uefini lestvici je Slovenija na 27. mestu. Reprezentanco od februarja 2018 vodi selektor Borut Jarc, od takrat se izbrana vrsta konstantno dviga in postaja resna in kompetitivna reprezentanca (vključno z minimalnim porazoma proti Franciji - 2:3 in 0:1). Ob Jarčevem prihodu je Slovenija zasedala 62. mesto na Fifini lestvici, potem se je začel vzpon. Pod njegovim vodstvom se je izbrana vrsta zavihtela med 50 najboljših, zdaj pa vse tja do 45. mesta. "Termin priprav ni bil ravno posrečen, a je vezan na Uefin termin za prihajajoče evropsko prvenstvo v Angliji. Po navadi je bil termin v začetku junija, ko se končajo klubske sezone," jer za uradno spletno stran NZS povedal selektor Jarc, ki je z ekipo maksimalno izkoristil čas, ki je bil na voljo. "Menim, da smo priprave dobro izkoristili za ponavljanje dinamične tehnike, cirkulacije in taktične igre. Velik poudarek je bil tudi na teambuildingu, kar je zelo pomembno za zadnji dve tekmi kvalifikacij," je za uradno spletno stran NZS še dejal Jarc. Na voljo ni bilo vseh igralk, saj je kar nekaj reprezentantk poškodovanih, zato je bilo na pripravah tudi nekaj novih obrazov. "Mladi golmanki Iva Kocijan in Živa Galjot sta prišli pokazat, iz kakšnega testa sta. Pridružila se nam je tudi Korina Lana Janež, ki je potencialna dobra kandidatka za A reprezentanco," nadaljuje Jarc.