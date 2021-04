Jarošik ni več trener aktualnih prvakov

Jiri Jarošik je na celjski klopi do zmag prišel v štajerskem derbiju proti Mariboru in v osmini finala slovenskega pokalnega tekmovanja, kjer je izločil kranjski Triglav. Skupaj z njim se od knežjega mesta poslavlja tudi njegov pomočnik Panajotis Kucalas. Nekdanji nogometaš številnih evropskih klubov je trenersko pot začel v letu 2017 kot pomočnik pri B ekipi praške Sparte, nato pa to vlogo opravljal še v Slovanu iz Libereca in Ružomberoku. Kot glavni trener je 43-letnik prvič nastopil letos pri češkem drugoligašu iz svojega rojstnega kraja Usti nad Labem, od koder se zdaj seli v Celje.



Igralno pot pa je sredi 90. let začel v domačih klubih, leta 2003 pa je prestopil v moskovski CSKA. Leta 2005 je sledila selitev na Otok, kjer je igral za Chelsea in Birmingham City. Nato je dve leti preživel pri Celticu, se vrnil v Rusijo in dve leti igral za samarsko Kriljo. Pot ga je nato zanesla v Španijo k Zaragozi, nazaj domov k Sparti in zopet v Španijo k Alavesu, kjer se je leta 2015 upokojil kot nogometaš.