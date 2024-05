'Jasmin je čudovita oseba. V čast mi je, da lahko igram z njim'

Jasmin Kurtić je končal klubsko sezono z italijanskim Südtirolom in s polno paro že razmišlja o nastopu na evropskem prvenstvu v dresu slovenske nogometne reprezentance. Množična selitev slovenskih navijačev bo vrhunec najbrž dosegla 20. junija v Münchnu, kjer se bodo Kurtić in njegovi reprezentančni soigralci soočili s Srbijo. Med navijači na sloviti Allianz Areni pa bo najverjetneje tudi zelo poseben Jasminov gost. Kapetan Südtirola Fabian Tait je v pogovoru za našo spletno stran o svojemu klubskemu soigralcu govoril z izbranimi besedami, več o življenju Jasmina Kurtića v majhnem mestecu na Južnem Tirolskem pa boste lahko izvedeli v oddaji Vsi Za Naše! nocoj po Masterchefu na POP TV in VOYO.

OGLAS

"Nisem kot ostali nogometaši tu. Oni so svoje kariere načeloma začeli v velikih klubih. Jaz sem bil rojen tu, v vasi blizu Bolzana. Ko sem pred desetimi leti podpisal pogodbo s Südtirolom, sem bil izjemno srečen, saj je to edini profesionalni klub v tej regiji. O tem sem sanjal, saj sem bil že prej navijač," pogovor z nami začne Fabian Tait. Ko se je rodil v majhni vasici Salorno na Južnem Tirolskem, klub, ki ga danes zastopa, uradno še ni obstajal. Zdaj je kapetan Südtirola in soigralec slovenskega reprezentanta Jasmina Kurtića. Majhen klub zastopa že desetletje. Ko je vanj prestopil leta 2014, je bilo stanje v njem popolnoma drugačno. S Taitom smo se o vplivu izkušenega Jasmina na moštvo, ki sanja o nastopu v sloviti Serie A, pogovarjali v prenovljenem trening centru v bližini Bolzana. Nahaja se na idilični lokaciji v naravi, pogoji za delo nogometašev pa so naravnost neverjetni za klub, ki igra na stadionu, ki sprejme zgolj 5520 navijačev. "Ko sem prišel v klub, tukaj ni bilo praktično ničesar. Le stara hiša, veliko drevo in eno igrišče. Danes imamo tu tri igrišča, velik trening center, odlične slačilnice. Je eden najboljših trening centrov v Italiji. Imamo več lastnikov s številnimi sponzorji. Vsako leto poskušajo zgraditi kaj novega. Ne prehitevajo, ampak počasi lovijo vse večje cilje," stanje v klubu opiše vedno nasmejani in prijazni domačin.

Kapetan Südtirola Fabian Tait in Jasmin Kurtić FOTO: Profimedia icon-expand

V dresu Südtirola je zaigral že na 361 tekmah, videl je že marsikaj, a prihod nekdanjega nogometaša Atalante, Fiorentine, Palerma in Parme je na njem pustil velik vtis. "Jasmin je čudovita oseba. Dober igralec je in odličen človek. To je najpomembneje. Veliko nam pomaga na igrišču in zunaj njega. Zelo srečen sem, da imam to čast, da lahko igram z njim, ker ima za seboj zelo pomembno kariero," je poln hvale na račun izkušenega soigralca.

Naklonjenost je obojestranska. Jasmin je v klub prispel januarja letos, a hitro ugotovil, da je kapetan majhnega kluba človek z velikim srcem. "To je za nas pomembno, saj niso zgolj nogometaši, ampak tudi osebe. Mislim, da oseba in nogometaš lahko na igrišču ponudita več, če se zunaj njega počutita dobro. Poskušam poskrbeti za to, da se ljudje zaljubijo v ta kraj in ljudi tu. Daleč od svojih družin so in želim, da se tu počutijo dobro," svojo vlogo v klubu opiše Tait.

Nogometne heroje bomo na Euro pospremili tako, kot se spodobi – in kot še niste videli. Vabljeni v družbo Gregorja Trebušaka in Sanje Modrić vsak ponedeljek zvečer po kulinaričnem šovu MasterChef Slovenija na POP TV in VOYO.