Jasmin Kurtić: Ne morem opisati, kako zelo si želimo Euro

Slovenija bo najprej v razprodanih Stožicah v soboto gostila Finsko, 17. oktobra pa bo gostovala v Belfastu pri Severni Irski. "Zagotovo sta to za nas zelo pomembni tekmi. Veliko se bo odločalo na njima. Ampak smo pripravljeni. Vsi komaj čakamo in smo komaj čakali ta zbor, da to pozitivno končamo," je na Brdu pri Kranju po deljenju podpisov mladim navijačem, ki so se pred današnjim treningom srečali z reprezentanti, dejal branilec Jaka Bijol .

Poudaril je tudi, da ob dejstvu, da je Slovenija končno blizu velikemu tekmovanju, v ekipi vlada pozitivno vzdušje. "Vsi igralci se počutimo odlično, ko pridemo na zbor. Pridemo z veseljem in to se vidi tudi na igrišču. Vsi imamo skupni cilj, želimo si te Nemčije in prepričan sem, da bomo v soboto naredili vse, da dobimo tekmo in gremo pozitivno še na Severno Irsko," je zaključil Bijol.

Standardni član začetne postave italijanskega Udineseja je poudaril, da so Finci močna ekipa, kar so pokazali že v Helsinkih. "Ampak vseeno mislim, da smo mi boljša ekipa in da bomo to v soboto tudi pokazali na igrišču," je pristavil.

Najizkušenejši v reprezentanci je vezist Jasmin Kurtić, ki ne skriva želje po uvrstitvi na evropsko prvenstvo. "Ne morem opisati, kako si želim, da gremo na veliko tekmovanje. To so sanje, o katerih mora sanjati vsak igralec. Dal bom vse, kar imam: in grdo in lepo. Dandanes je kdaj treba zmagati tudi na grd način. Kot sem rekel, dali bomo vse, jaz prvi. Za sabo pa imam skupino fantov, ki so možje in igralci. Vsi skupaj bomo naredili vse, da pridemo do želenega cilja," je vrelo iz Kurtića, ki je po težavah s poškodbo spet začel redno igrati za Universitateo Craiovo.

Poudaril je, da je ponosen, da je spet v reprezentanci in da je ob vsakem prihodu na reprezentančni zbor bolj navdušen. "Čakata nas dve zelo pomembni tekmi, na katerih bo na koncu vse odvisno od nas," je povedal in nadaljeval, da bodo pri Fincih iskali šibke točke. "Moramo biti pravi, ker ko smo, imajo vsi z nami težave, ne glede na njihovo kakovost in druge vrline," je še dejal.