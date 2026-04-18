Nogomet

Jata galebov povzročila kaos na tekmi avstralske prve lige

Melbourne, 18. 04. 2026 18.40 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Galebi na tekmi Melbourne Victory - Newcastle Jets

Tekma avstralskega državnega prvenstva med Melbourne Victory in Newcastle Jets je poleg veliko nogometne akcije in štirih zadetkov postregla z invazijo iz živalskega kraljestva. Ogromna jata galebov je ob koncu srečanja povzročila pravi kaos in za nekaj časa onemogočila nadaljevanje; prizori, ki so v Melbournu bolj pogosti, kot bi si mislili.

Napadi galebov so pogosti širom avstralske obale, a prav na nogometnem stadionu AAMI Park v Melbournu se zdi, da imajo največ težav s temi belimi pticami. V 25. krogu avstralskega prvenstva pa je pozdrav iz živalskega kraljestva za nekaj trenutkov celo prekinil tekmo med domačim Melbourne Victoryjem in gostujočo vodilno ekipo lige Newcastle Jets.

Ob koncu srečanja, pri rezultatu 2:2, je bilo na terenu takšno število galebov, da je bilo gostujočemu igralcu Lachlanu Baylissu dodobra otežena izvedba prostega strela. Na neki točki gledalci, ki so obračun spremljali preko televizijskih sprejemnikov, sploh niso videli žoge. Prisotni gledalci so tako dobili zastonj popestritev že tako zanimivega nogometnega večera; eden je šaljivo pripomnil, da bi organizatorji z vedrom krompirčka zamotili galebe in tako omogočili brezskrbno nadaljevanje tekme.

Ime za fantke, ki ga v Sloveniji slišimo zelo redko
Ime za fantke, ki ga v Sloveniji slišimo zelo redko
Kaj morate vedeti, če dojite v nosečnosti ali tandemu?
Kaj morate vedeti, če dojite v nosečnosti ali tandemu?
Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost
Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost
Dnevni horoskop: Ovni iščejo ravnovesje, dvojčke čaka zanimiv pogovor
Dnevni horoskop: Ovni iščejo ravnovesje, dvojčke čaka zanimiv pogovor
To so najboljše balerinke za vse, ki imajo široka stopala
To so najboljše balerinke za vse, ki imajo široka stopala
Niacinamid: Zakaj večja koncentracija ne pomeni nujno boljšega učinka
Niacinamid: Zakaj večja koncentracija ne pomeni nujno boljšega učinka
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
Kaj se zgodi v telesu, ko zmanjšamo sladkor: to so spremembe po 3, 7 in 30 dneh
Kaj se zgodi v telesu, ko zmanjšamo sladkor: to so spremembe po 3, 7 in 30 dneh
Zakaj se pojavi nenadna bolečina v prsih in kateri znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Zakaj se pojavi nenadna bolečina v prsih in kateri znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Prevara s povratnimi steklenicami: zaposleni zaslužil tisoče evrov
Prevara s povratnimi steklenicami: zaposleni zaslužil tisoče evrov
Ta račun lahko odprete le enkrat v življenju!
Ta račun lahko odprete le enkrat v življenju!
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Sredi snega v bikiniju: fotografija, ki je razvnela družbena omrežja
Sredi snega v bikiniju: fotografija, ki je razvnela družbena omrežja
Imel je 20 let, ko je izumil izdelek, ki je spremenil svet
Imel je 20 let, ko je izumil izdelek, ki je spremenil svet
7 prehranjevalnih navad, ki lahko močno vplivajo na moško plodnost
7 prehranjevalnih navad, ki lahko močno vplivajo na moško plodnost
Vzgoja limone iz semena: korak za korakom do sadeža
Vzgoja limone iz semena: korak za korakom do sadeža
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Super priloge za vikend kosilo: ko spremljevalci postanejo zvezde krožnika
Super priloge za vikend kosilo: ko spremljevalci postanejo zvezde krožnika
Kaj kuhati v nedeljo? 5 kosil, ki vedno uspejo (in tudi navdušijo)
Kaj kuhati v nedeljo? 5 kosil, ki vedno uspejo (in tudi navdušijo)
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
