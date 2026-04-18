Jata galebov povzročila kaos na tekmi avstralske prve lige

Napadi galebov so pogosti širom avstralske obale, a prav na nogometnem stadionu AAMI Park v Melbournu se zdi, da imajo največ težav s temi belimi pticami. V 25. krogu avstralskega prvenstva pa je pozdrav iz živalskega kraljestva za nekaj trenutkov celo prekinil tekmo med domačim Melbourne Victoryjem in gostujočo vodilno ekipo lige Newcastle Jets.

Ob koncu srečanja, pri rezultatu 2:2, je bilo na terenu takšno število galebov, da je bilo gostujočemu igralcu Lachlanu Baylissu dodobra otežena izvedba prostega strela. Na neki točki gledalci, ki so obračun spremljali preko televizijskih sprejemnikov, sploh niso videli žoge. Prisotni gledalci so tako dobili zastonj popestritev že tako zanimivega nogometnega večera; eden je šaljivo pripomnil, da bi organizatorji z vedrom krompirčka zamotili galebe in tako omogočili brezskrbno nadaljevanje tekme.