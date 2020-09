Martinez, junak Bayerna, pred slovesom: Ne vem, če je to moja zadnja tekma

Sevilla je odlično začela obračun v Budimpešti in povedla po zaslugi enajstmetrovke Lucasa Ocamposa iz 13. minute. V 34. minuti je izenačil Leon Goretzka , Sevilla pa je imela v zaključku drugega polčasa eno najlepših priložnosti za zmago, ko je Manuel Neuer iz oči v oči dobil dvoboj s prodirajočim Youssefom En-Nesyrijem v 88. minuti. Bayern je po zaslugi Martineza nato do zmage prišel tik pred koncem prvega dela podaljška, ko je nekdanji član Athletic Bilbaa v mrežo z glavo silovito pospravil odbitek vratarja Yassina Bounouja , ki je bil skupaj z Neuerjem med najboljšimi posamezniki dvoboja.

Po tem, ko je Bayern rešil avgusta leta 2013 v Pragi, ko je v 121. minuti izsilil izvajanje enajstmetrovk, ki so kasneje prinesle prvi superpokalni naslov Münchenčanom, je bil Javi Martinez spet ključni mož Bavarcev na obračunu osvajalcev Lige prvakov in Lige Evropa. Tokrat je bil v Budimpešti nekdanji španski reprezentant usoden za rojake iz Seville. Tako v Pragi kot v Budimpešti je vstopil s klopi, le da je bil prvič na vrhuncu moči oziroma šele na začetku svoje nemške epizode, ki bi se lahko vsak hip končala. Z nogo in pol je nogometaš baskovskih korenin namreč že stopil z Allianz Arene, saj trener Hans-Dieter Flick nanj ne računa.

'Bomo videli, kaj se b o zgodilo jutri'

"To je nepozabna noč. Lahko bi bila moja zadnja tekma, ne vem. Morali bomo počakati na naslednje dni in tedne," je takoj po tekmi medijem povedal Martinez. "Neverjetno bi se bilo posloviti tako, ko sem povrnil zaupanje vsem na čelu z navijači, ki so bili z mano devet let. Da sem jim lahko dal nekaj navdušujočega, je neverjetno. Zelo je bilo lepo. Sanjsko je doseči gol v katerem koli finalu. Zdaj je potrebno slaviti, biti s soigralci, s katerimi še nisem imel časa biti. Bomo videli, kaj se bo zgodilo jutri. V nedeljo je treba v Hoffenheim in tja grem z enakim navdušenjem in željo, kot sem ju imel vedno,"je nadaljeval strelec zmagovitega gola iz 104. minute.

"Sevilla ima igralce in trenerja za to, da so trd nasprotnik. Julen (Lopetegui) je med najboljšimi na svetu. Način, na katerega igrajo, to, kako močni so, kakšno samozavest imajo ... Imajo blok z dvema srednjima branilca in Fernandom, ki jih je praktično nemogoče prebiti. Gre za zelo težkega nasprotnika in zadovoljni smo, da nam jih je uspelo premagati," je pristavil.

Müller: Še čez trideset let bo izvrsten strelec z glavo

Omenja se možnost, da bi se lahko Martinez vrnil v bilbajski Athletic, a je na neposredno novinarsko vprašanje dejal, da "ne ve". Z mediji je po tekmi spregovoril tudi napadalni vezist BayernaThomas Müller

"Sevilla je bila težak nasprotnik, kar smo vsi pričakovali. Po enajstmetrovki je vodila in v nekem obdobju nam je otežila življenje,"je za Sky povedal Müller, ki je pohvalil tudi junaka večera: "Še čez trideset let bo izvrsten strelec z glavo."