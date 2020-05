Ne Carlos in ne Ronaldo: rekord še vedno v rokah 'neznanca'

Danes 41-letni Javier Galan, ki je zdaj zaposlen v energetskem podjetju, bo v Guinnessovi knjigi rekordov kmalu proslavil 20. obletnico svoje rekordne znamke, ki je do sedaj ni uspelo izboljšati še nikomur. Kot nogometaš nekdanjega madridskega četrtoligaša Fuencarrala je pred 18 leti sodeloval na dogodku osrednjega španskega športnega dnevnika MARCAin premagal tudi zvezdnika madridskega Reala Roberta Carlosa, čigar ime številni ljubitelji nogometa še vedno izstrelijo kot iz topa, ko beseda nanese na igralce z najmočnejšimi streli.

"(Carlos) je udaril s hitrostjo 121 km/h, Lima iz Levanteja pa 122 km/h. Jaz sem poskusil in zmagal s 138 km/h," je za ASpovedal Galan. Kmalu zatem je sklenil podreti še svetovni Guinnessov rekord, kar mu je uspelo z udarcem, pri katerem so izmerili hitrost žoge 129 km/h. To je več kot je dovoljena hitrost na španskih avtocestah, opozarja AS.

"Razdalja je običajna enajstmetrovka. Izmerijo ti razdaljo do tvoje noge. Kamera se osredotoči na začetno hitrost žoge. Za Guinnessa ti dovolijo le tri strele, brez ogrevanja, saj nato zapisnikar odide. Greš in streljaš, meni pa so izmerili 129 km/h," se je še spominjal Galan, ki je zaenkrat najhujši "napad" na svoj rekord doživel iz Italije, kjer so po celotni državi iskali nekoga, ki bi ga uspel preseči.

Pomagal jim ni niti Madžar

"V Italiji so hoteli podreti rekord tako ali drugače. Na jugu Italije se mi ni nihče približal, nato pa so morali pripeljati fanta iz Brescie, Madžara, ki je dosegel 118 (km/h),"je dodal. Pri Galanu naj bi šlo za strel, ki je podoben tistemu, po katerem je zaslovel Cristiano Ronaldo.

"Cristiano doseže kakšnih 117 km/h,"je razkril Galan."Moj udarec pa je povsem običajen. Na žogo ne grem s strani, vse namreč opravim povsem direktno. Ker prihajam iz dvoranskega nogometa, jo udarim s prstnicami, a bolj z notranje strani. Gre za zelo direkten udarec. Ne leti v loku, žoga gre naravnost, zelo direktno,"dodaja.

Ne verjame zgodbam o udarcih, ki so dosegli ali presegli 170 km/h

Spominjal se je tudi svojih nogometnih začetkov, ko se je že zavedal, da se v njegovi nogi skriva velika moč.

"Nisem bil običajen, vedel sem, da imam močen udarec. Pri mladincih sem (žogo, op. a.) Mikaso na peščenem igrišču poslal od našega gola do nasprotnega kazenskega prostora. S 17 leti, ko sem igral za Preferente, se spominjam dni, ko je deževalo in pihalo, 30-letniki in tisti, ki so se tridesetim že bližali, pa so mi rekli: 'Izvajaj ti, Javi. Udari jo močno, mi je ne bomo spravili ven!'"se danes spominja v smehu.

